Marbella albergará en septiembre la gala epicentro de la cultura latina

Marbella albergará por primera vez en Europa la gala plataforma de la música latina y que se retransmitirá en directo a más de 20 países y que alcanzará a millones de espectadores en Estados Unidos y Latinoamérica.

Los Premios Juventud, que se emitirán el 3 de septiembre y que por primera vez en 23 años saldrán de América, convertirán al municipio en uno de los grandes epicentros internacionales de la cultural latina y del entretenimiento global y contarán con una semana de conciertos, encuentros profesionales, experiencias inmersivas, contenido audiovisual y actividades de la industria musical.

«Los Premio Juventud han sido durante más de 20 años una de las plataformas mediáticas más importantes para impulsar la música latina y a los jóvenes artistas al ámbito internacional», señala Nacho Meyer, el presidente de TelevisaUnivision Entertainment, que produce la gala.

El evento se desarrollará de la mano del festival de música Starlite que, cada verano desde hace 14 años, se celebra en la cantera de Nagüeles y cuya XV edición se desarrollará del 19 de junio al 29 de agosto.

La edición de este verano contará con las actuaciones de Lenny Kravitz, Maroon 5, Juan Luis Guerra, Deep Purple, Diana Krall, Jean-Michel Jarre, Gloria Trevi, Ozuna, Yandel, Manuel Turizo, Grupo Frontera, Rosario o la malagueña Vanesa Martín.

«Me siento muy orgullosa de lo que hemos construido junto a la ciudad durante estos quince años. Starlite ha llevado el nombre de Marbella por todo el mundo. Hoy, la gente busca compartir y emocionarse con propuestas reales», señala la presidenta y fundadora de Starlite, Sandra García-Sanjuán.

Para conmemorar la XV edición, la organización del festival de música realizará un descuento del 15 por ciento en la venta de entradas a los vecinos empadronados en Marbella en todos los conciertos, promoción que se podrá solicitar desde hoy, 15 de mayo, hasta el 15 de junio.

Además, el municipio albergará en diferentes emplazamientos 15 ‘instapoints’ en homenaje a los momentos más emblemáticos de la historia del festival.

Para la alcaldesa, Ángeles Muñoz, «Starlite ha sido capaz, durante 15 años, de llevar su marca y la de la ciudad a lo más alto y a contribuido a posicionar a Marbella como destino del ocio de calidad».

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La organización del festival organizará unas jornadas de selección de trabajadores del 27 al 29 de mayo en el Palacio de Congresos con las que buscan cubrir 1.000 puestos de empleo.