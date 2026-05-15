Aparcamiento
Marbella habilita las primeras 51 unidades de aparcamiento en el entorno del puente Cristo del Amor
Continúa las obras para alcanzar las 110 plazas
El Ayuntamiento de Marbella ha anunciado este viernes que "ya están a disposición de la ciudadanía 51 nuevas plazas de aparcamiento en el entorno del puente Cristo del Amor y continúa trabajando para habilitar más". Los estacionamientos de la primera fase de la actuación se han dispuesto en línea, a ambos lados de los dos viales de conexión entre la avenida Maíz Viñals y la glorieta de la Guardia Civil, mientras que el resto va a estar en batería bajo el mismo puente.
"La idea es que los que se están creando ahora mismo sean unos 60 hasta completar en total 110 nuevas unidades en una zona del centro urbano que adolece de áreas para que vecinos y visitantes aparquen sus coches", ha explicado el concejal del ramo, Diego López. De igual modo, ha señalado que "estos trabajos incluyen la remodelación del acerado para que puedan convivir perfectamente los vehículos aparcados con los peatones que transiten por la zona, así como la colocación de nuevos bordillos y pavimento, y también de nuevas luminarias".
El delegado municipal ha recordado que esta obra complementa a una realizada ya en el propio puente Cristo del Amor "con la que se ha mejorado su seguridad y se ha embellecido la estructura". Esos trabajos, según ha detallado, consistieron en la sustitución de las juntas de dilatación de ambos extremos del puente, el cambio de la antigua placa metálica por una nueva y el asfaltado de toda la calzada.
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