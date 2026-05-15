Seguridad
Los taxis de Marbella prueban un sistema de purificación del aire
50 vehículos portarán unas láminas fotovoltaicas que reducen las bacterias y los olores
El sector del taxi de Marbella probará durante los próximos días un sistema con el que purificar al aire del habitáculo de los vehículos garantizar un ambiente más limpio, seguro y saludable para los usuarios y los profesionales.
La patronal Taxisol y la empresa Wiwell han firmado un acuerdo para que 50 taxis instalen en los interiores de los vehículos láminas fotovoltaicas que reducirán los agentes contaminantes, virus, bacterias y olores mediante un proceso mecánico que mejora la calidad del aire.
El sistema, patentado por Wiwell, actúa mediante la oxidación mecánica sin utilizar biocidas ni productos químicos y elimina, según la compañía, hasta el 99 por ciento de los virus, bacterias y olores y reduce el peligro de partículas contaminantes, como PN2.5, PM10 o los metales pesados del interior de las cabinas de los vehículos.
El acuerdo contempla también un servicio anual de control y verificación conforme a la normativa que garantiza el funcionamiento del sistema.
«Los resultados han sido validados en estudios realizados en autobuses de transporte urbano y marquesinas», señala el director de publicidad de Wiwell, Iván Tonin.
El presidente de Taxisol, José Antonio Cea, asegura que «intentamos siempre estar a la vanguardia de cualquier iniciativa que sea de interés general para el sector».
La medida se suma a otras que los profesionales del taxi emplean desde la pandemia del Covid, como las actuaciones de desinfección.
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