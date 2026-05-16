Unos 30 colectivos participan en la Feria Social

Más de 30 asociaciones participan en la Feria Social de Marbella, que este año ha puesto el foco en el voluntariado como motor de cambio, al estar enmarcada en el Año Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Sostenible.

El objetivo del evento, que se celebra en la céntrica avenida del Mar, es visibilizar la importancia de la labor que realizan las oenegés y los colectivos sociales de Marbella a través de los diferentes expositores en los que se muestra el trabajo que desarrollan en los diferentes ámbitos.

La jornada contó con la asistencia de estudiantes de doce centro centros educativos de Primaria y Secundaria de Marbella y San Pedro Alcántara, de tal forma que los voluntarios han podido explicar en persona a los jóvenes en qué consiste el trabajo que desarrollan los colectivos en función de sus iniciativas y disponibilidad.

Los asistentes pudieron también participar en talleres, actividades de sensibilización, formación, ocio, deporte y actuaciones culturales. También hubo experiencias de empatía y salud, talleres de reanimación cardiopulmonar y prevención y exhibiciones deportivas.

«La Feria Social de Marbella muestra la fortaleza del tejido asociativo de la ciudad, del que podemos sentirnos orgullosos. Las oenegés y los colectivos sociales realizan un enorme esfuerzo todos los días del año. Es importante también transmitir valores como la solidaridad, la generosidad y el compromiso social entre los jóvenes de Marbella», señaló la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que visitó el evento junto a la delegada de Derechos Sociales, Isabel Cintado. La Feria Social de Marbella cuenta con 15 años de trayectoria.

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Ayudas a entes sociales

Por otra parte, el Ayuntamiento anunció que destinará más de 128.000 euros a financiar proyectos y activadas impulsadas por el tejido social local. Las ayudas podrán alcanzar hasta los 9.000 euros por registro, en función de los méritos obtenidos y de la disponibilidad presupuestaria, señaló el Consistorio.