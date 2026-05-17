El Ayuntamiento de Marbella habilita en el centro 51 nuevas plazas de aparcamiento para mejorar la movilidad

Más aparcamientos en el centro urbano de Marbella para tratar de aliviar uno de los grandes problemas de la movilidad en el municipio, sobre todo en los meses de verano.

El Ayuntamiento de Marbella ha habilitado 51 plazas de aparcamiento en el entorno del puente Cristo del Amor, que conecta los barrios el casco antiguo y el barrio de Miraflores con los barrios de Santa Marta y Las Albarizas.

Los estacionamientos se han dispuesto en línea, a ambos lados de los dos viales de conexión entre la avenida Maíz Viñals y la glorieta de la Guardia Civil, en el centro urbano de Marbella.

«La idea es que los que se están creando ahora mismos sean unos 60 hasta completar un total de 110 unidades en una zona del centro urbano de Marbella que adolece de áreas para que vecinos y visitantes aparquen sus coches», reconoce el concejal de Obras de Marbella, Diego López.

Las actuaciones para habilitar las plazas de estacionamiento de vehículos en las cercanías del puente, uno de los más emblemáticos de Marbella, incluyen la remodelación del acerado para que puedan convivir los vehículos aparcados con los peatones que transiten por la zona, así como la colocación de nuevos bordillos y pavimentos y de luminarias que mejoren la iluminación de una de las zonas más transitadas del municipio.

Las actuaciones se suman a otras que el Ayuntamiento impulsó a inicios de año para mejorar la seguridad y embellecer la estructura del puente.

Las actuaciones consistieron en la sustitución de las juntas de dilatación de ambos extremos del puente, el cambio de la antigua placa metálica por una nueva y el asfaltado de la calzada.

Noticias relacionadas

Las obras para habilitar las plazas de aparcamiento y las de la mejora del puente se solaparon en el tiempo a principios de año, lo que generó el caos en la circulación de los vehículos durante las jornadas laborales, lo que se sumó a los problemas que sufre el municipio en la movilidad diaria.