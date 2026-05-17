Las obras de renovación de la red de saneamiento en Las Chapas comenzarán este lunes

Las obras para renovar la red de saneamiento en las calles Salvador Dalí y Pablo Picasso, en el distrito de Las Chapas, comenzarán este lunes, según las previsiones del Ayuntamiento.

El plazo de ejecución de ambas actuaciones rondará los dos meses y contará con una inversión que estará cerca de los 140.000 euros, cifra en la que no se incorpora el impuesto del IVA.

La intervención se desarrollará a través de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria del suministro del agua en Marbella y San Pedro Alcántara, Hidralia.

El objetivo de las actuaciones es mejorar la finalidad de la evacuación de aguas residuales y adaptar las infraestructuras existentes.

«Son unos trabajos dirigidos a resolver las deficiencias detectadas en estas calles y a adecuar unas redes que se habían ejecutado por fases y que representan distintos problemas por su antigüedad», señala el Ayuntamiento de Marbella.

La nueva red incluirá 300 metros lineales de colectores, cerca de 200 metros lineales de acometidas, once pozos de registro, alrededor de 40 arquetas y 412 metros lineales de canalización para el alumbrado público.

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También en Las Chapas, el Ayuntamiento ha aprobado la licencia del proyecto de urbanización del ámbito de Las Dunas, una actuación prevista sobre una parcela de alrededor de 160.000 metros cuadrados que tendrá un futuro uso hotelero y que albergará un establecimiento de máximo lujo.