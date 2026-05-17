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Pepe Merchán, homenajeado en Marbella por impulsar la música y el servicio público

Formó parte de uno de los primeros grupos musicales de San Pedro Alcántara

Un momento del homenaje a Pepe Merchán en San Pedro.

Un momento del homenaje a Pepe Merchán en San Pedro. / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

Marbella ha rendido un homenaje a Pepe Merchán por su entrega al servicio público y su contribución al desarrollo musical y cultural de San Pedro Alcántara.

Merchán formó parte de uno de los primeros grupos musicales con los que contó San Pedro Alcántara, Los Problemas, además de impulsar una banda de cornetas, tambores y gaitas que permitió a numerosos jóvenes acercarse a la música.

También fue durante más de 40 años funcionario en la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara.

«La música ha estado presente en mi vida desde la infancia y junto a varios amigos creamos distintos grupos que evolucionaron hasta consolidarse bajo el nombre de Los Problemas, formación con la que recorrimos diferentes puntos de España», señala.

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Merchán también fundó y dirigió la banda de música de San Pedro Alcántara e incorporó la gaita como elementos distintivo.

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