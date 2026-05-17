Los resultados en Marbella de las elecciones autonómicas en Andalucía: estos son los resultados de este 17-M

Las elecciones andaluzas del 17 de mayo se dirimirán en buena medida por márgenes muy estrechos. En un Parlamento de Andalucía formado por 109 diputados, la mayoría absoluta se sitúa en 55 escaños, una frontera que puede depender de pequeñas variaciones de voto en provincias muy competidas. Entre ellas, Málaga aparece como una de las plazas clave de la noche electoral y Marbella, por su peso político y demográfico en la Costa del Sol, será uno de los municipios a seguir.

La provincia malagueña elige 17 diputados en estos comicios, solo por detrás de Sevilla, que reparte 18. Ese volumen convierte a Málaga en un territorio decisivo para el objetivo de Juanma Moreno: reeditar una mayoría suficiente que permita al PP gobernar en solitario y evitar una negociación con Vox. En ese tablero, Marbella parte como uno de los grandes bastiones populares en la provincia.

Marbella, uno de los grandes apoyos del PP en la Costa del Sol

En las elecciones andaluzas de 2022, el PP logró en Marbella una victoria amplia. Los populares sumaron 20.676 votos, el 47,5% del total, con el escrutinio al 100%. El resultado situó al partido claramente por delante del PSOE-A, que obtuvo 9.167 votos, el 21,06%.

La diferencia entre ambas formaciones fue de más de 11.500 papeletas, un margen que confirma el peso del voto conservador en Marbella. Para el PP, mantener ese nivel de apoyo será clave en una provincia donde el último escaño puede depender de diferencias muy ajustadas.

La incógnita está en si los populares consiguen conservar ese suelo electoral o si parte de ese voto se desplaza hacia Vox. En 2022, la formación de derecha logró en Marbella 6.753 votos, el 15,51%, una cifra relevante para medir el equilibrio interno del bloque de la derecha.

Vox, el factor que puede mover el reparto

El resultado de Vox será una de las grandes lecturas de la noche electoral en Marbella. No tanto por su capacidad de disputar la primera posición al PP, sino por el efecto que pueda tener sobre el reparto final de fuerzas en la provincia de Málaga.

Si Vox crece a costa del PP en municipios con fuerte voto conservador como Marbella, la mayoría absoluta de Juanma Moreno podría quedar más comprometida. El equilibrio entre ambas candidaturas será especialmente sensible en una provincia que reparte 17 diputados y donde uno o dos escaños pueden resultar decisivos para la gobernabilidad andaluza.

La batalla, por tanto, no estará solo en quién gana Marbella, sino en cómo se distribuye el voto entre PP y Vox. En 2022, ambas formaciones reunieron juntas más del 63% de los votos válidos emitidos en el municipio.

El PSOE busca recuperar terreno en Marbella

El PSOE-A fue la segunda fuerza en Marbella en las anteriores autonómicas, con 9.167 votos y el 21,06%. Aunque quedó lejos del PP, su resultado será otro indicador importante para medir si la izquierda logra recuperar espacio en grandes municipios de la Costa del Sol.

Para los socialistas, Marbella representa una plaza complicada, pero también significativa. Una mejora en municipios de este tamaño puede ser determinante para elevar el resultado provincial del PSOE y ajustar el reparto de escaños en Málaga.

Por Andalucía y Adelante Andalucía se disputan el espacio a la izquierda del PSOE

A la izquierda del PSOE, el pulso también tendrá lectura propia en Marbella. En 2022, Por Andalucía obtuvo 2.534 votos, el 5,82%, mientras Adelante Andalucía-Andalucistas reunió 1.388 votos, el 3,19%.

La distancia entre ambas candidaturas fue de algo más de 1.100 papeletas. La clave ahora estará en comprobar si ese espacio se mantiene dividido o si alguna de las formaciones consigue concentrar voto suficiente para mejorar sus opciones en el conjunto de la provincia.

En un escenario de márgenes estrechos, la fragmentación de la izquierda alternativa puede limitar sus posibilidades de representación, especialmente si no logra superar determinados umbrales de apoyo en municipios con peso electoral.

El voto de Ciudadanos, otra bolsa pendiente

Otro elemento a observar será el destino del voto de Ciudadanos. En las autonómicas de 2022, la formación liberal obtuvo en Marbella 1.467 votos, el 3,37%. Aunque lejos de los resultados de ciclos anteriores, sigue siendo una bolsa de voto relevante en una elección muy ajustada.

Su posible trasvase hacia otras candidaturas puede tener importancia en el reparto final, especialmente dentro del bloque de la derecha. PP y Vox competirán también por atraer a antiguos votantes de Ciudadanos en municipios como Marbella, donde el voto liberal y conservador ha tenido tradicionalmente presencia.

Participación y abstención: otra clave en Marbella

El comportamiento de la participación también será decisivo. En 2022, Marbella registró 43.956 votos contabilizados, lo que supuso una participación del 49,21%. La abstención fue incluso superior: 45.371 personas, el 50,79% del censo.

Ese dato deja una lectura clara: cualquier movilización adicional puede alterar los equilibrios. En Marbella hubo además 424 votos nulos, el 0,96%, y 402 votos en blanco, el 0,92%.

Con estos ingredientes, Marbella se sitúa como uno de los municipios donde se medirá la fortaleza real del PP, el crecimiento de Vox, la capacidad de resistencia del PSOE y la reorganización del voto a la izquierda. La ciudad no decidirá por sí sola el resultado andaluz, pero puede aportar una parte importante del margen con el que Málaga influya en la gobernabilidad de Andalucía.