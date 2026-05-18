Adjudican la obra de adecuación del suelo del intercambiador de San Pedro Alcántara

El Ayuntamiento de Marbella ha adjudicado las actuaciones para adecuar la parcela de San Pedro Alcántara que albergará el intercambiador de transportes, una actuación con la que el Gobierno local confía en mejorar la movilidad de Marbella, una de las grandes carencias del municipio.

La empresa Proyectos Técnicos y Obras Civiles contará con dos meses para adecentar la parcela conocida como El Cielo de San Pedro Alcántara, a cambio de lo cual el Ayuntamiento le abonará unos 255.600 euros.

La sociedad ha obtenido, con 84,60 puntos, la valoración más alta de las cuatro que optaron a las actuaciones, según la documentación a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

La parcela cuenta con una superficie de unos 8.000 metros cuadrados y se encuentra ubicada en el acceso oriental de San Pedro Alcántara y con conexiones a la autovía del Mediterráneo, la A-7; y la carretera A-397, entre Marbella y Ronda.

Una vez acondicionado, el Ayuntamiento cederá el terreno a la Junta de Andalucía para que edifique el intercambiador.

El equipamiento contará con seis dársenas cubiertas para el estacionamiento de los autobuses y dos puestos fuera de dársenas para el aparcamiento de autobuses que no tengan salida inmediata.

El proyecto contempla también la construcción de un edificio central con aseos; cuarto de limpieza y almacén; puestos de venta de billetes de viaje, vigilancia e información; y un espacio de resguardo y espera para los usuarios del transporte público.

El equipamiento cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros y se completará con la construcción de 270 plazas de aparcamiento en una parcela anexa a El Cielo de San Pedro Alcántara.

El intercambiador de transportes prestará servicio a más de cien expediciones al día en los días laborales, cifra que aumentará en verano, ante la llegada de viajeros a un municipio cuyo desarrollo económico depende de la actividad turística.

«El intercambiador pondrá fin a un problema histórico de movilidad en San Pedro Alcántara, un enclave con mucha población que carecía de una infraestructura que canalizará y concentrará todo el transporte público existente», señaló la consejera andaluza de Fomento, Rocío Díaz, cuando anunció el proyecto.

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El servicio de transporte en San Pedro Alcántara se encuentra disperso en diferentes paradas distribuidas en tres avenidas de la localidad que, además, carecen de las condiciones para garantizar un buen servicio.