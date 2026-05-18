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Gastronomía local y música en directo en el barrio de Divina Pastora, en Marbella
La propuesta culinaria Caña más tapa se desarrollará el próximo viernes en el mercado municipal del popular barrio de Marbella
Marbella
Divina Pastora, uno de los barrios más populares de Marbella, albergará a finales de mayo un evento que compaginará la gastronomía con el buen ambiente.
El mercado del popular barrio acogerá el viernes una nueva edición del evento gastronómico Caña más tapa, que se desarrollará desde las 13.00 horas a las 20.00 horas.
La iniciativa, orientada a incentivar a dinamizar el barrio, contará con la participación de los establecimientos gastronómicos del mercado, que ofrecerán consumiciones a 3,50 euros.
Los establecimientos El Rincón de Jade y KM 0 ofrecerán, junto a la bebida, una propuesta culinaria elaborada especialmente para una cita que estará amenizada con música en directo.
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