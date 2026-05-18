Diversidad
Organizan en Marbella una semana de actos con motivo del Día del Orgullo LGTBI
La avenida Marqués del Duero en San Pedro de Alcántara acogerá una exposición sobre la memoria histórica del colectivo LGTBI en Marbella, como parte de las celebraciones del Orgullo
Marbella celebrará el Día del Orgullo LGTBI con una semana de actividades para promover la diversidad y un acto central que se celebrará el 26 de junio en el paseo marítimo de La Fontanilla y que contará con una amplia participación de entidades vinculadas a la defensa de los derechos del colectivo.
El acto del día 26 de junio comenzará con talleres, pintacaras, música y el tradicional trivial de la diversidad, mientras que a las 20.00 horas se celebrará la lectura del manifiesto, que pronunciarán Sara Rodríguez, Rosa María palacio y las integrantes del grupo Papá Levante.
Además, la avenida Marqués del Duero, en San Pedro Alcántara, albergará una exposición centrada en la memoria histórica del colectivo en el municipio.
El programa contará también con las actuaciones de las artistas y grupos Papá Levante, Rebeca, Le Cocó, Xenon, DashStar y Germán Cervera.
«Seguiremos reivindicando derechos y defendiendo que no se dé ni un paso atrás. Marbella es una ciudad abierta y diversa, en la que todo el mundo tiene derecho a vivir en libertad», señala el Ayuntamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sara, sanitaria en el Hospital Costa del Sol de Marbella: «Duermo en el coche y ducharme y comer, lo hago en el hospital»
- Once detenidos tras desarticular varios puntos de venta de droga y túneles en Las Albarizas
- Marbella anuncia un plan paisajístico que contempla la plantación de 300 árboles en San Pedro Alcántara
- Rafa Nadal y Armani impulsan una urbanización de lujo en Marbella: «Este proyecto tiene un significado muy especial para mí»
- El Ayuntamiento de Marbella da luz verde a la urbanización de Las Dunas, que albergará el hotel W
- Marbella honra a 17 vecinos por su contribución al desarrollo municipal
- Las obras en la AP-7 de Marbella para reducir el ruido afectarán desde hoy al tráfico: estrechamiento de carriles y posibles cortes nocturnos
- Marbella renueva el pavimento de la avenida Ricardo Soriano con obras que durarán cinco meses