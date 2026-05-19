La cadena Numa elige Marbella para abrir su primer hotel de la marca premium Native fuera de Reino Unido: "Es la respuesta a Miami de Europa"

El Grupo Numa ha anunciado este martes el lanzamiento de su primer establecimiento hotelero bajo la marca premium Native by Numa en España. El proyecto, un hotel de cuatro estrellas ubicado en Marbella, supone el desembarco de esta enseña fuera del Reino Unido y consolida al mercado español como el eje estratégico prioritario para su expansión en la Europa continental. El CEO del Grupo Numa, Christian Gaiser, ha calificado a Marbella como el "lugar perfecto" para empezar este "nuevo capítulo". "En los últimos años, Marbella se ha sentido cada vez más como la respuesta europea a Miami", ha afirmado.

El nuevo hotel, cuya apertura está prevista para 2027, contará con un total de 70 habitaciones distribuidas en seis plantas, además de una oferta de servicios que incluye restaurante, piscina y una terraza en la azotea con bar.

Según Gaiser, España es "uno de los mercados más potentes del mundo" y el entorno ideal para que Native by Numa destaque por su combinación de identidad local y tecnología avanzada.

"Nuestra ambición es crear en Marbella un establecimiento que sea, ante todo, profundamente español, que refleje la luz y la esencia de Andalucía, realzadas por nuestra tecnología más avanzada", ha señalado Gaiser.

La compañía destaca que la elección de Marbella responde a la alta demanda de turismo de lujo y a la "sólida base operativa" que Numa ya posee en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla y Granada.

Marbella: conectividad global y trabajo remoto para un destino internacional

"Marbella destaca como el lugar ideal para comenzar este próximo capítulo. En los últimos años, ha evolucionado cada vez más hasta convertirse en la respuesta europea a Miami. Demanda internacional durante todo el año, conectividad global, enormes inversiones inmobiliarias premium, trabajo remoto y migración hacia el estilo de vida, y una escena gastronómica y cultural vibrantes que convergen en uno de los mercados hoteleros más emocionantes de Europa", ha añadido el responsable de operaciones de la compañía en España, Paul Álvarez.

"Desde España estamos liderando una parte esencial de la expansión de Native by Numa en Europa", ha añadido

El interior de una habitación del futuro hotel Native de Numa en Marbella, en una imagen compartida por la empresa. / L. O.

El concepto Native by Numa se define por ofrecer "lo mejor de ambos mundos": la autenticidad y el servicio personalizado de un hotel boutique, junto con la eficiencia de una plataforma tecnológica totalmente digitalizada. Este modelo permite automatizar gran parte de los procesos operativos, optimizando la rentabilidad sin prescindir de espacios físicos de valor como cafeterías, salones y colaboraciones gastronómicas seleccionadas, o experiencias personalizadas para los huéspedes.

El diseño del hotel marbellí integrará elementos de la artesanía regional, como el ladrillo tradicional, fusionándolos con un estilo contemporáneo adaptado al cliente internacional de alto standing.

Numa quiere expandirse por España

Según Numa, la llegada a Marbella es solo el primer paso de un plan de crecimiento "ambicioso". La marca busca activamente nuevas oportunidades de adquisición en destinos clave como Madrid y Barcelona, Mallorca e Ibiza, entre otras localidades de Baleares.

A nivel internacional, el hotel de Marbella se sumará a una cartera en desarrollo que incluye proyectos en ciudades de referencia como Roma, París, Zúrich, Niza, Nápoles, Dublín, Atenas y Viena. Actualmente, el Grupo Numa gestiona más de 11.000 unidades en más de 40 ciudades europeas.