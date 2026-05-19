Tradiciones
Gerardo González crea el cartel de la Feria de San Bernabé 2026 con escenas marbellíes
La obra recoge enclaves icónicos locales y una figura femenina inspirada en su hija
El artista malagueño afincado en Marbella Gerardo González es el autor del cartel oficial que anuncia la Feria y Fiestas de San Bernabé 2026, que se celebrarán del 8 al 14 de junio.
La obra de González ha resultado seleccionada de entre 80 propuestas que han concurrido a un concurso municipal.
El cartel incorpora diferentes escenarios emblemáticos de Marbella, como la zona de La Venus o el Puerto Deportivo Virgen del Carmen, y una figura femenina que se inspira en la hija del artista.
El cartel cuenta con una técnica mixta, con predominio del óleo, y su proceso creativo se desarrolló de forma progresiva a través de cambios que introducía el autor hasta alcanzar la composición definitiva.
«Mi principal inspiración fue el inicio de la feria con el estallido de los fuegos artificiales», señala el autor, que ha firmado las imágenes promocionales de otros festejos del municipio.
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