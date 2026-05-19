Reformarán la pista de patinaje del arroyo de La Represa en Marbella

El parque del arroyo de La Represa de Marbella contará con una pista de patinaje remodelada.

Las actuaciones que ha iniciado el Ayuntamiento marbellí servirán para convertir el equipamiento en una instalación de uso libre para el la utilización de BMX, skate, roller y scooter y contará con dos circuitos diferenciados según la edad y el nivel de los usuarios, lo que permitirá una práctica segura para los principiantes y los deportistas avanzados.

El proyecto contempla un circuito para niños y principiantes de 57 metros de cuerda con trazado triangular y un área para usuarios medios y avanzados formada por dos anillos combinados que incorporan dubbies y peraltes.

El proyecto incorpora también la renovación del pavimento, la rehabilitación de acerados, la eliminación de barreras arquitectónicas mediante rampas accesibles y la mejora de los accesos a un centro deportivo ubicado en el parque.

Las actuaciones se desarrollarán en una parcela de unos 2.000 metros cuadrados de superficie que se encuentra en la zona norte del parque del arroyo de La Represa, uno de los pulmones verdes del centro urbano de Marbella.

Además, las antiguas escaleras de acceso a la pista de patinaje se sustituirán por rampas con pasamanos en ambos lados y se eliminarán las barreras arquitectónicas para garantizar la autonomía de las personas con movilidad reducida.

Las actuaciones cuentan con un plazo de ejecución de unos cinco meses, por lo que el Consistorio confía en que los usuarios puedan utilizar el equipamiento antes de que termine el año.

El diseño del proyecto ha contado con la colaboración del deportista malagueño Rubén Alcántara, uno de los pioneros de la práctica del BMX en el mundo y que promovió la construcción del parque de patinaje de Málaga.

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El proyecto cuenta con un presupuesto de 430.000 euros, del que la mitad lo aporta la Junta de Andalucía a través de un plan con el que dinamizar a las grandes ciudades de la región.