Vox propone inmuebles asequibles en una antigua casa ‘okupa’ en Marbella

Vox propone habilitar inmuebles asequibles para vecinos de Marbella en la antigua vivienda de la calle Nuestra Señora de Gracia, en el centro urbano del municipio, que hasta hace unos años estuvo ocupada de forma ilegal y que ahora es propiedad del Ayuntamiento.

La formación de ultra derecha plantea que la futura edificación conserve su característica imagen exterior y que el interior se adapte para albergar a «jóvenes y familias marbelleros» y tratar así de paliar uno de los grandes problemas sociales del municipio.

«Marbella no puede permitirse seguir perdiendo espacios residenciales en pleno centro, mientras muchos jóvenes se ven obligados a marcharse de su propia ciudad por el precio de la vivienda», señala la formación de ultra derecha.

El edificio que Vox propone rehabilitar en inmuebles asequibles se encuentra abandonado desde 2023, cuando las fuerzas de seguridad intervinieron para desalojar a los inquilinos ilegales.

El inmueble forma parte de la antigua colonia Ansol, uno de los primeros desarrollos urbanísticos del ensanche de Marbella en la década de los años cincuenta del siglo XX.

«El Gobierno local contempla destinar este espacio a una nueva entrada al parque de La Constitución, que no es necesaria y es una actuación alejada de las prioridades reales de los vecinos», señala Vox.

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La formación de ultra derecha asegura que su medida serviría para dar una «utilidad real» a un inmueble degradado.