El Ayuntamiento de Marbella mejorará el saneamiento a 140 familias de Las Chapas

Llevan meses esperando unas obras que les permitan tener en casa un servicio tan básico como el suministro de agua potable. Y, tras meses de peticiones y promesas, la espera parece que llega a su final.

El Ayuntamiento aprobó este martes el proyecto para modernizar las infraestructuras hidráulicas de la urbanización Ricmar, en el distrito de Las Chapas y en la que residen cerca de 140 vecinos cuyo acceso al agua depende de pozos no reglados.

Las actuaciones contarán con una inversión que rondará los dos millones de euros, que procederán de la empresa pública de aguas de la Costa del Sol Occidental, Acosol, que depende de la Mancomunidad de Municipios.

El proyecto contempla la renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, la separación de las redes de las aguas residuales y pluviales y la mejora de la canalización.

Además, se renovará el alumbrado de la urbanización, la red eléctrica y el asfaltado de los viales.

El Ayuntamiento tenía previsto que las obras para saldar una de las reivindicaciones históricas de los vecinos de la zona comenzaran a finales de 2025 o inicios de 2026.

La situación en la que se encuentran los vecinos de la urbanización Ricmar es similar a la que tienen o han pasado hasta fechas recientes los residentes de las urbanización El Rosario, Hacienda Las Chapas o Costabella, ubicadas también en Las Chapas, uno de los distritos que alberga parte de las propiedades más exclusivas de la Costa del Sol.

Se trata de urbanizaciones de más de 50 años de antigüedad cuyas canalizaciones están o se encontraban en estado de obsolescencia debido al transcurso del tiempo y la falta de mantenimiento y renovación.

Las primeras quejas sobre la situación de las infraestructuras de saneamiento la dieron, en 2021, los cerca de 315 vecinos de la urbanización Costabella, que, sólo durante la primera mitad de aquel año, padecieron 25 averías relacionadas con el abastecimiento y suministro de agua que calificación de graves.

Tras las denuncias, el Ayuntamiento, Acosol y la comunidad de propietarios de cada una de las urbanizaciones alcanzaron diferentes acuerdos para impulsar los proyectos de renovación de las infraestructuras hídricas.

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Por otra parte, el Ayuntamiento aprobó ayer una actuación de reforma en una parcela ubicada en el acceso oriental a San Pedro Alcántara para que, según el Consistorio, albergue viviendas protegidas, zonas verdes y aparcamientos subterráneos