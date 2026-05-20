Varios detenidos por robar cuatro veces en diez días en un establecimiento de hostelería de Marbella

La Policía Nacional ha detenido a los presuntos autores de varios robos con fuerza, perpetrados a un mismo establecimiento en Marbella. En el plazo de diez días, llevaron a cabo cuatro asaltos que se produjeron mediante distintos procedimientos y modus operandi, como forzamiento, escalo o incluso rotura en los accesos, y por distintas personas.

Entre los objetos sustraídos y ya recuperados, se encuentran bebidas y diversos enseres de hostelería.

Aviso por una alarma

En primer lugar, los indicativos de seguridad ciudadana recibieron el aviso de una alarma de establecimiento, dirigiéndose de forma inmediata al lugar, junto con el propietario del mismo. Una vez allí pudieron observar como intentaba huir un varón, que entre sus pertenencias portaba objetos del interior del local y que el dueño reconoció como de su propiedad. Por tal motivo esta persona resultó detenida como presunta autora del robo con fuerza.

Pocas horas después, la Sala del 091 recibió un nuevo aviso de la central de alarmas, en la que comunicaban que a través de las imágenes de las cámaras de video vigilancia se observaba nuevamente en el interior del local a dos varones ajenos al mismo.

Las unidades de seguridad ciudadana que se desplazaron al lugar, junto con el propietario, realizaron las comprobaciones in situ, detectando un nuevo robo con fuerza, comprobando que el acceso estaba forzado y que esta vez habían sustraído un televisor y más de una treintena de latas de cerveza.

Segundo robo en 24 horas

Otro nuevo hecho se produjo a las 24 horas, cuando se recibió un nuevo aviso desde la central de alarmas. Esta vez había en el interior dos personas que habían accedido mediante escalo --por un muro de aproximadamente de dos metros y que da acceso a la terraza--, causando daños en un toldo, y sustrayendo en esta ocasión 48 latas de cerveza y 88 botellas de aceite.

Una vez comprobados los hechos, además de las unidades de radio patrullas que se desplazaron al lugar, funcionarios adscritos a la Brigada Local de Policía Científica realizaron la correspondiente inspección ocular técnico policial, logrando identificar a uno de los autores. Este hecho permitió la detención de un varón, como presunto autor de esta investigación.

Detenciones

El último de los hechos, relacionado con los constantes robos en el mismo establecimiento de hostelería, se saldó con dos detenidos que fueron localizados en las inmediaciones del local portando parte de los efectos sustraídos en su interior.

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Tras el aviso de la central de alarmas, los indicativos policiales se dirigieron al lugar y tras una rápida visualización de las imágenes recogidas por las cámaras de video vigilancia, lograron identificar, localizar y detener a los presuntos autores, así como recuperar los efectos sustraídos que se trataban de 85 latas de refrescos y una caja de 12 botellas de vino.