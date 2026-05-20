San Pedro Alcántara organiza un campus municipal de fútbol playa con 160 plazas gratuitas

San Pedro Alcántara albergará un campus municipal de fútbol playa con el que el Ayuntamiento busca facilitar la conciliación de las familias del municipio en verano.

La iniciativa se desarrollará en julio y contará con 160 plazas gratuitas para menores de entre cinco y 16 años.

Las actividades se celebrarán en la playa de La Salida, desde las 10.00 a las 13.00 horas, y estará dividida en una primera quince que transcurrirá del 1 al 15 de julio y una segunda, del 16 al 30 del mismo mes.

Los participantes se distribuirán en los grupos de edad de cinco a siete años; de ocho a diez años; de 11 a 13 años; y de 14 a 16 años, adaptando las actividades al desarrollo y necesidades de cada etapa.

Además de la programación, los participantes recibirán material de bienvenida al campus sampedreño.

Por otra parte, Marbella albergará el 14 de junio la primera edición del torneo municipal de golf de la Feria de San Bernabé, que se disputará en las instalaciones de Higuerón Marbella Golf Resort y que contará con 120 plazas disponibles.

El torneo, que comenzará a las 9.00 horas, está dirigido únicamente a las personas empadronadas en Marbella. Además, deberán estar federados.

La modalidad de juego será stableford individual y el precio de inscripción será de 60 euros, que incluirá ‘green fee’, buggy, un paquete de bienvenida, avituallamiento durante la jornada, cóctel tras la entrega de premios y diferentes sorteos y premios especiales al drive más largo y a las bolas más cercanas.

«Los jugadores van a disfrutar mucho tanto antes del recorrido como del ambiente del torneo, avituallamiento, carpa de cortesía y una convivencia pensada para que todos disfruten de un gran día de golf. Con sólo 120 plazas, estamos seguros de que el campeonato se completará rápidamente», señala el presidente del Club de Golf Marbella, José María Gil.

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El Club de Golf Marbella se fundó en 1990 para tratar de fomentar la modalidad deportiva entre los aficionados del municipio.