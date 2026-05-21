Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Llegada del Metro de Málaga al CivilVPO de alquiler para jóvenesChupe renueva con el Málaga CFFamilia deshauciada en MálagaVuelve a abrir el bar DiamanteRestricciones de agua en AntequeraNuevo hotel en el Centro de MálagaHerido por el incendio de vivienda
instagramlinkedin

Sanidad

Crean en Marbella la beca Hernán Cortés-Funes para apoyar la investigación contra el cáncer

La ayuda, dotada con 100.000 euros, rinde tributo al doctor Hernán Cortés-Funes, pionero de la oncología avanzada en España y fundador de una clínica internacional en Marbella

El doctor Hernán Cortés-Funes. | L.O.

El doctor Hernán Cortés-Funes. | L.O.

Marcel Vidal

Marbella

El Hospital Internacional HC, ubicado en Marbella, financiará la beca Legado Hernán Cortés- Funes, dotada con 100.000 euros, para impulsar la investigación oncológica y el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer.

La beca, que convoca la Sociedad Española de Oncología Médica, financiará proyectos de carácter científico y estancias formativas en centro pioneros. Su finalidad es impulsar la carrera de oncólogos y favorecer que los avances de los laboratorios lleguen de forma efectiva al paciente y reforzar la participación española en el desarrollo de nuevas terapias antitumorales.

La iniciativa también rinde homenaje al legado del doctor Hernán Cortés-Funes, fundador del Hospital Internacional HC, una de las figuras más relevantes en la historia de la oncología médica española y valedor de una gran proyección internacional.

Adelantado a su tiempo

Cortés-Funes contribuyó a consolidar la especialidad de oncología médica en España impulsando una oncología basada en la investigación, la innovación terapéutica, la cooperación científica y el compromiso con los pacientes.

Su trayectoria estuvo marcada por una visión adelantada a su tiempo, al entender que el futuro del tratamiento del cáncer depende de la unión entre la asistencia clínica, los ensayos clínicos, el desarrollo de nuevos fármacos y la formación de nuevas generaciones de oncólogos.

«Esta beca mantiene vivo el legado del doctor Cortés-Funes y da continuidad a una forma de entender la oncología. Apoyar la investigación oncológica es apostar por más conocimiento, mejores tratamientos y más oportunidades de vida», señala el director de oncología, investigación e innovación de HC Marbella, José Manuel Trigo.

Noticias relacionadas

A través de la iniciativa, señala Trigo, la clínica fundada por Cortés-Funes refuerza su compromiso con la investigación oncológica y con el avance de tratamientos que ayuden a mejorar la vida de los pacientes con cáncer.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Once detenidos tras desarticular varios puntos de venta de droga y túneles en Las Albarizas
  2. Los resultados en Marbella de las elecciones autonómicas en Andalucía: el PP vuelve a ser el más votado con el 45,79% y le sigue el PSOE con distancia
  3. Marbella anuncia un plan paisajístico que contempla la plantación de 300 árboles en San Pedro Alcántara
  4. La cadena Numa elige Marbella para abrir su primer hotel de la marca premium Native fuera de Reino Unido: 'Es la respuesta a Miami de Europa
  5. El Ayuntamiento de Marbella da luz verde a la urbanización de Las Dunas, que albergará el hotel W
  6. Fallece un joven de 17 años en un accidente de tráfico ocurrido anoche en Marbella
  7. Varios detenidos por robar cuatro veces en diez días en un establecimiento de hostelería de Marbella
  8. Las obras en la AP-7 de Marbella para reducir el ruido afectarán desde hoy al tráfico: estrechamiento de carriles y posibles cortes nocturnos

Crean en Marbella la beca Hernán Cortés-Funes para apoyar la investigación contra el cáncer

Dificultades en la movilidad obligan a invertir 950.000 euros en San Pedro

Dificultades en la movilidad obligan a invertir 950.000 euros en San Pedro

Varios detenidos por robar cuatro veces en diez días en un establecimiento de hostelería de Marbella

El Ayuntamiento de Marbella mejorará el saneamiento a 140 familias de Las Chapas

San Pedro Alcántara organiza un campus municipal de fútbol playa con 160 plazas gratuitas

La cadena Numa elige Marbella para abrir su primer hotel de la marca premium Native fuera de Reino Unido: "Es la respuesta a Miami de Europa"

La cadena Numa elige Marbella para abrir su primer hotel de la marca premium Native fuera de Reino Unido: "Es la respuesta a Miami de Europa"

Reformarán la pista de patinaje del arroyo de La Represa en Marbella

Reformarán la pista de patinaje del arroyo de La Represa en Marbella

Gerardo González crea el cartel de la Feria de San Bernabé 2026 con escenas marbellíes

Gerardo González crea el cartel de la Feria de San Bernabé 2026 con escenas marbellíes
Tracking Pixel Contents