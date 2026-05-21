Crean en Marbella la beca Hernán Cortés-Funes para apoyar la investigación contra el cáncer

El Hospital Internacional HC, ubicado en Marbella, financiará la beca Legado Hernán Cortés- Funes, dotada con 100.000 euros, para impulsar la investigación oncológica y el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer.

La beca, que convoca la Sociedad Española de Oncología Médica, financiará proyectos de carácter científico y estancias formativas en centro pioneros. Su finalidad es impulsar la carrera de oncólogos y favorecer que los avances de los laboratorios lleguen de forma efectiva al paciente y reforzar la participación española en el desarrollo de nuevas terapias antitumorales.

La iniciativa también rinde homenaje al legado del doctor Hernán Cortés-Funes, fundador del Hospital Internacional HC, una de las figuras más relevantes en la historia de la oncología médica española y valedor de una gran proyección internacional.

Adelantado a su tiempo

Cortés-Funes contribuyó a consolidar la especialidad de oncología médica en España impulsando una oncología basada en la investigación, la innovación terapéutica, la cooperación científica y el compromiso con los pacientes.

Su trayectoria estuvo marcada por una visión adelantada a su tiempo, al entender que el futuro del tratamiento del cáncer depende de la unión entre la asistencia clínica, los ensayos clínicos, el desarrollo de nuevos fármacos y la formación de nuevas generaciones de oncólogos.

«Esta beca mantiene vivo el legado del doctor Cortés-Funes y da continuidad a una forma de entender la oncología. Apoyar la investigación oncológica es apostar por más conocimiento, mejores tratamientos y más oportunidades de vida», señala el director de oncología, investigación e innovación de HC Marbella, José Manuel Trigo.

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A través de la iniciativa, señala Trigo, la clínica fundada por Cortés-Funes refuerza su compromiso con la investigación oncológica y con el avance de tratamientos que ayuden a mejorar la vida de los pacientes con cáncer.