Dificultades en la movilidad obligan a invertir 950.000 euros en San Pedro

Las dificultades en la movilidad en el espacio público del municipio debido, en buena parte, al exceso de vehículos, la falta de mantenimiento de las calles, un transporte urbano mejorable y la escasez de aparcamientos lleva al Ayuntamiento de Marbella a intentar redoblar esfuerzos en actuaciones en el viario público.

Sólo en San Pedro, el Consistorio ha iniciado dos actuaciones con las que intentar redistribuir el espacio público y reordenar el tráfico y que, de forma conjunta, rondarán los 950.000 euros.

El Ayuntamiento ha iniciado la contratación para mejorar la calle de Los Romeros, una vía que discurre por una zona residencial de viviendas unifamiliares y bloques de hasta cuatro pisos de altura y que, como reconoce el equipo de Gobierno, las aceras incumplen la normativa y el pavimento de la calzada y del acerado se encuentra en un deficiente estado de conservación. Además, la iluminación es obsoleta y la red de abastecimiento de agua es anticuada.

El Ayuntamiento ha destinado una partida de 750.000 euros para financiar unas actuaciones que conllevarán la eliminación de bordillos, pavimentos y el resto de elementos deteriorados de la vía, renovar el firme de la calle y mejorar las solerías y el alumbrado público.

El proyecto recoge también la instalación de un sistema de riego y baldeo.

«Se pretende renovar el espacio público ahora deteriorado y poco accesible y dotar a los habitantes de un espacio funcional y contemporáneo, que revitalice la zona», señala el equipo de Gobierno.

El Ejecutivo local reconoce que el espacio «está deteriorado, es poco accesible y hay sensación de inseguridad para algunas personas»

El inicio de la tramitación para contratar las actuaciones en la calle Los Romeros coincide con el anuncio de unas actuaciones para reordenar el tráfico en la calle Edgar Neville, también en San Pedro Alcántara, y convertir el vial en doble sentido de circulación, intentar mejorar la movilidad y reducir las retenciones que se producen en uno de los principales accesos a la localidad.

Las actuaciones contemplan el reasfaltado de unos 700 metros lineales de vía, la creación de 63 plazas de aparcamiento pintadas y señalizadas, dos de ellas reservadas para personas con movilidad reducida.

También se instalarán once elementos de calmado del tráfico para reforzar la seguridad vial y se mejorará el alumbrado en la zona de estacionamiento.

«Esta iniciativa permitirá optimizar la circulación en uno de los puntos de conexión más transitados de la zona y favorecer una movilidad más ordenada y accesible para los residentes y los visitantes. Las obras supondrán una mejora muy importante para la circulación tanto de vehículos como de peatones en esta zona», señala el teniente de alcalde de San Pedro, Javier García.

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Las actuaciones cuentan con una inversión de unos 200.000 euros y el Ayuntamiento confía en finalizarlas antes de julio.