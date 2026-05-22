Turismo
Marbella lanza 'Saboreando Marbella' para potenciar su imagen gastronómica
La directora general de Turismo de Marbella, Laura de Arce, destaca la importancia de la gastronomía de primer nivel para el atractivo de la ciudad
Marbella cuenta ya con una marca turística con la que intentar mejorar la imagen de la ciudad en el segmento de la gastronomía.
El municipio ha presentado en Madrid el sello ‘Saboreando Marbella’ en un encuentro especializado que reunió a representantes del sector que analiza el papel de la restauración como elemento diferenciador en la elección de destino.
«El proyecto busca crear una identidad propia en este segmento, capaz de trasladar al visitante todo aquello que define a Marbella, excelencia, autenticidad, diversidad cultural y calidad de vida», explica la directora general de Turismo de Marbella, Laura de Arce.
Con el lanzamiento de la marca gastronómica, Marbella intenta fortalecer su posicionamiento a través de una estrategia que conecta el producto local, la excelencia culinaria y las experiencias diferenciadoras y responder a las nuevas demandas del turismo internacional, para el que la gastronomía se ha convertido en uno de los principales factores de decisión a la hora de elegir destino vacacional.
«Marbella cuenta con una oferta gastronómica de primer nivel que forma parte esencial de su atractivo turístico y que contribuye a reforzar la competitividad en los mercados internacionales», señala la directora general de Turismo.
Marbella presentó el encuentro bajo el concepto de ‘España bocado a bocado’, una experiencia gastronómica que protagoniza uno de los restaurantes especializados en gastronomía japonés más conocidos de la Costa del Sol.
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