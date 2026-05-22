Un muerto y un herido en una colisión frontal en Marbella provocada por un conductor kamikaze

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras chocar dos vehículos esta noche en Marbella, uno de los cuales circulaba en sentido contrario, en modo kamikaze, según indicaron los ciudadanos que llamaron al teléfono de emergencias 112 de la Junta de Andalucía.

La primera alerta sobre este suceso se produjo pasadas las 22.20 horas. El ciudadano que llamó indicaba que había un vehículo que circulaba por la A-7 en sentido contrario y poco después, se gestionó otra llamada en la que se indicaba que se había producido una colisión frontal en la que había personas heridas y atrapadas, en el kilómetro 1.044 de dicha carretera, en sentido San Pedro.

Noticias relacionadas

La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 (que movilizó tres unidades, entre ellas una UVI), a los Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras. Fuentes de bomberos han confirmado al 112 que una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en este siniestro.