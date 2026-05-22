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Un muerto y un herido en una colisión frontal en Marbella provocada por un conductor kamikaze

El siniestro ocurrió la noche del jueves en el kilómetro 1.044 de la A-7 de Marbella 4, en sentido San Pedro

Un conductor kamikaze causa un accidente en la A-7, que provoca la muerte de un

Un conductor kamikaze causa un accidente en la A-7, que provoca la muerte de un / L.O.

La Opinión

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida tras chocar dos vehículos esta noche en Marbella, uno de los cuales circulaba en sentido contrario, en modo kamikaze, según indicaron los ciudadanos que llamaron al teléfono de emergencias 112 de la Junta de Andalucía.

La primera alerta sobre este suceso se produjo pasadas las 22.20 horas. El ciudadano que llamó indicaba que había un vehículo que circulaba por la A-7 en sentido contrario y poco después, se gestionó otra llamada en la que se indicaba que se había producido una colisión frontal en la que había personas heridas y atrapadas, en el kilómetro 1.044 de dicha carretera, en sentido San Pedro.

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La sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 (que movilizó tres unidades, entre ellas una UVI), a los Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras. Fuentes de bomberos han confirmado al 112 que una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en este siniestro.

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