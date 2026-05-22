La obra del centro de usos de El Calvario, en Marbella, al 30 por ciento de ejecución

Las actuaciones para construir un centro de usos múltiples junto a la ermita de El Calvario, en el centro urbano de Marbella, se encuentran alrededor del 30 por ciento de su ejecución.

Las obras servirán para edificar dos naves que ocupan, en conjunto, una superficie de alrededor de 180 metros cuadrados.

El proyecto contempla dos edificios similares, de plantas con forma de trapecios con una altura de más de cinco metros y medio y unas cubiertas plegadas con lucernarias para que la mayor parte del día cuenten con luz natural.

Las partes traseras de ambas edificaciones estarán suspendidas en el aire y sostenidas por unas vigas metálicas.

Los equipamientos contarán también con losas macizas de hormigón armado sobre las que se asentarán ambas estructuras y ocuparán 150 metros cuadrados de superficie, menos que la extensión de las naves.

Ambas edificaciones dispondrán también de un revestimiento de madera de 166 metros cuadrados de superficie, con el objetivo de que el centro se mimetice con el entorno, un parque que cuenta con un amplio arbolado y una ermita de gran riqueza cultural, y al mismo tiempo que presenta detalles contemporáneos.

«La sostenibilidad del edificio es una de las líneas básicas del proyecto. Nace para fomentar el desarrollo urbano sostenible», señala el Ayuntamiento.

Noticias relacionadas

Las actuaciones han requerido del desbroce de unos 400 metros cuadrados de superficie de matorrales, la excavación de alrededor de 80 metros cúbicos de zanjas y la colocación de 90 metros de micropilates.