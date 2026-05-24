Marbella estrena 28 puntos limpios de proximidad para mejorar el reciclaje de residuos especiales

El Ayuntamiento de Marbella ha anunciado la puesta en marcha de una red de puntos limpios de proximidad con la implantación de 28 módulos fijos distribuidos por los distritos y núcleos urbanos del municipio con el objetivo de mejorar el reciclaje de residuos de residuos especiales y la limpieza del espacio público, uno de los aspectos de la gestión municipal más criticados por los empresarios y la oposición desde hace dos años.

La iniciativa surge tras la experiencia acumulada durante los últimos años con el sistema de puntos limpios móviles y la necesidad de evolucionar hacia un modelo más eficaz.

Entre los materiales admitidos en los puntos limpios figuran pequeños aparatos electrónicos, pilas, baterías, medicamentos, bombillas, fluorescentes, aerosoles, cartuchos de tinta y tóner, aceites vegetales usados, ropa, calzado, cápsulas de aluminio o restos de pintura y disolventes.

Los nuevos módulos se encuentran en zonas próximas a otras áreas de recogida selectiva para facilitar el uso y «fomentar hábitos responsables de la población», señala el Ayuntamiento.

¿Dónde están estos puntos limpios en Marbella?