Limpieza
Marbella estrena 28 puntos limpios de proximidad para mejorar el reciclaje de residuos especiales
El Ayuntamiento de Marbella implanta una red de puntos limpios de proximidad para facilitar el depósito de pequeños aparatos electrónicos, pilas, medicamentos y otros materiales
El Ayuntamiento de Marbella ha anunciado la puesta en marcha de una red de puntos limpios de proximidad con la implantación de 28 módulos fijos distribuidos por los distritos y núcleos urbanos del municipio con el objetivo de mejorar el reciclaje de residuos de residuos especiales y la limpieza del espacio público, uno de los aspectos de la gestión municipal más criticados por los empresarios y la oposición desde hace dos años.
La iniciativa surge tras la experiencia acumulada durante los últimos años con el sistema de puntos limpios móviles y la necesidad de evolucionar hacia un modelo más eficaz.
Entre los materiales admitidos en los puntos limpios figuran pequeños aparatos electrónicos, pilas, baterías, medicamentos, bombillas, fluorescentes, aerosoles, cartuchos de tinta y tóner, aceites vegetales usados, ropa, calzado, cápsulas de aluminio o restos de pintura y disolventes.
Los nuevos módulos se encuentran en zonas próximas a otras áreas de recogida selectiva para facilitar el uso y «fomentar hábitos responsables de la población», señala el Ayuntamiento.
¿Dónde están estos puntos limpios en Marbella?
- Nueva Andalucía cuenta con una instalación en la avenida Miguel de Cervantes y la urbanización Los Naranjos.
- Marbella Este dispone de puntos limpios en la plaza de la iglesia Divina Pastora y las calles José Manuel Vallés y Serenata.
- Marbella Oeste se encuentran en la avenida Arias de Velasco, el bulevar Ashmawi o la calle José Luis Morales.
- San Pedro Alcántara se ubicarán en las calles Santa Leonor y Caravaca y la avenida de Salamanca, en la zona del ensanche sur de la localidad.
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