Obras
San Pedro Alcántara: el Estadio Antonio Naranjo recibe actuaciones de impermeabilización y reparación
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Marbella destaca la prioridad de mejorar la conservación y funcionalidad del estadio para usuarios y deportistas
El Ayuntamiento de Marbella ejecuta actuaciones de mejora y reparación en las instalaciones de oficinas y vestuarios del edificio principal del Estadio Municipal Antonio Naranjo, en San Pedro Alcántara, con el objetivo de solucionar los problemas de filtraciones y deterioro detectados en los paramentos interiores y exteriores del inmueble.
Las actuaciones, que cuentan con un plazo estimado de tres semanas, contemplan la sustitución completa del sistema de impermeabilización de las cubiertas de la sala de prensa y de la zona de oficinas, además del saneamiento y reparación de los revestimientos afectados por la humedad.
Entre las principales actuaciones previstas figuran el desmontaje temporal de las placas fotovoltaicas y la retirada de la solería de protección, así como la limpieza y saneado de los paramentos horizontales y verticales.
Además, se aplicará un tratamiento aislante mediante poliurea, se repararán canaletas, cazoletas y bajantes y se ejecutarán trabajos de enfoscado, revestimiento impermeable y pintura plástica en los interiores y exteriores.
«Este estadio es una instalación de referencia que registra una intensa actividad diaria, por lo que resulta prioritario desarrollar actuaciones que mejoren su conservación y funcionalidad. Estas obras contribuirán a ofrecer espacios más adecuados para clubes, deportistas y usuarios, reforzando además la protección del edificio frente a futuras filtraciones y humedades», señala el concejal de Deportes, Lisandro Vieytes.
Para el teniente alcalde de San Pedro, Javier García, «la intervención responde al compromiso local con el mantenimiento continuo de las infraestructuras deportivas de la localidad, garantizando que los usuarios dispongan de recintos seguros, adecuados y en óptimas condiciones».
El Ayuntamiento confía en que las obras garanticen una «mayor durabilidad» de los espacios del equipamiento deportivo.
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