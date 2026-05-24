Gestión
Marbella: el PSOE pide un pleno urgente para analizar la gestión municipal y proyectos pendientes
El PSOE exige al gobierno local una sesión plenaria extraordinaria para abordar la situación de Marbella y San Pedro Alcántara y la gestión de recursos públicos
El PSOE pide al equipo de gobierno que convoque ya una sesión plenaria de carácter extraordinario para que la corporación municipal debata sobre la situación en la que se encuentran Marbella y San Pedro Alcántara.
Para la formación socialista, el estado en el que está el municipio exige «un debate público, serio y monográfico» y establecer «las líneas prioritarias de las actuaciones para los próximos meses».
«No se puede gestionar el Ayuntamiento sin planificación ni explicaciones. Este debate es una herramienta democrática fundamental para evaluar qué está haciendo el Gobierno local con los recursos públicos y por qué muchos proyectos importantes no avanzan», señala la portavoz del PSOE, Isabel Pérez.
La edil pide también que el pleno se convierta en un espacio «útil» para el diálogo político y la presentación de propuestas.
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