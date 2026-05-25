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Cultura

El Ateneo Cultural de Marbella inaugura Espacio Microartes, un "laboratorio vivo" para apoyar a los artistas del municipio

La propuesta apuesta por la combinación de diferentes disciplinas, como la poesía, el microarte o la música en directo

Julio Arias, presidente del Ateneo Cultural de Marbella.

Julio Arias, presidente del Ateneo Cultural de Marbella. / M. V.

Marcel Vidal

Marbella

El Ateneo Cultural de Marbella ha puesto en marcha Espacio Microartes, una iniciativa con la que tratar de apoyar el talento de los artistas locales.

La propuesta apuesta por la combinación de diferentes disciplinas, como la poesía, el microarte o la música en directo.

«Queremos que Espacio Microartes sea un laboratorio vivo. Marbella rebosa creatividad, pero a veces faltan canales para que esa energía llegue al ciudadano. Este espacio nace precisamente para derribar barreras y demostrar que la cultura de calidad se hace desde abajo y de forma accesible», señala el presidente de Ateneo Marbella, Julio Arias.

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Con esta propuesta, la entidad cultural de Marbella, de reciente creación, tratar de enriquecer la agenda de ocio del municipio y ofrecer a los artistas de proximidad una plataforma de lanzamiento y visibilidad en Marbella y el resto de la Costa del Sol.

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