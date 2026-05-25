El Ayuntamiento de Marbella asume la gestión del vivero de empresa de San Pedro

El Ayuntamiento de Marbella asume la gestión del vivero de empresas de San Pedro Alcántara, en manos hasta ahora de la Cámara de Comercio de Málaga.

El Consistorio y la entidad empresarial han aprobado un acuerdo de colaboración a través del cual la Cámara de Comercio cede de forma gratuita a la entidad municipal las instalaciones, ubicadas en la calle Eslovaquia, en el polígono industrial de la localidad, para incorporarlas a la red municipal de equipamientos.

El acuerdo conlleva que el Ayuntamiento marbellí asuma con fondos propios los gastos ordinarios del vivero de empresa para garantizar su operatividad.

«El convenio supondrá que el inmueble pasa a formar parte del patrimonio de los servicios municipales. Se trata de una medida que responde a una demanda existente entre quienes quieren iniciar o desarrollar proyectos empresariales», explica el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.

El Ayuntamiento de Marbella intentará con esta medida reforzar la creación de empresas en un municipio cuyo desarrollo económico sigue estrechamente vinculado al sector del turismo.

El vivero de empresa cuenta con una superficie de alrededor de 600 metros cuadrados y 18 despachos, una zona de formación y espacios para albergar la celebración de reuniones.

El vivero se inauguró a mediados de 2016 y contó con una inversión de alrededor de 1,2 millones de euros cofinanciados al 80 por ciento por fondos FEDER, procedentes de la Unión Europea, y, el resto, por la Cámara de Comercio de Málaga.