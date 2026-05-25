Desarrollo económico
El Ayuntamiento de Marbella asume la gestión del vivero de empresa de San Pedro
Ha llegado a acuerdo con la Cámara de Comercio de Málaga, que abrió el equipamiento a mediados de 2016 tras una inversión de 1,2 millones de euros
El Ayuntamiento de Marbella asume la gestión del vivero de empresas de San Pedro Alcántara, en manos hasta ahora de la Cámara de Comercio de Málaga.
El Consistorio y la entidad empresarial han aprobado un acuerdo de colaboración a través del cual la Cámara de Comercio cede de forma gratuita a la entidad municipal las instalaciones, ubicadas en la calle Eslovaquia, en el polígono industrial de la localidad, para incorporarlas a la red municipal de equipamientos.
El acuerdo conlleva que el Ayuntamiento marbellí asuma con fondos propios los gastos ordinarios del vivero de empresa para garantizar su operatividad.
«El convenio supondrá que el inmueble pasa a formar parte del patrimonio de los servicios municipales. Se trata de una medida que responde a una demanda existente entre quienes quieren iniciar o desarrollar proyectos empresariales», explica el teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García.
El Ayuntamiento de Marbella intentará con esta medida reforzar la creación de empresas en un municipio cuyo desarrollo económico sigue estrechamente vinculado al sector del turismo.
El vivero de empresa cuenta con una superficie de alrededor de 600 metros cuadrados y 18 despachos, una zona de formación y espacios para albergar la celebración de reuniones.
El vivero se inauguró a mediados de 2016 y contó con una inversión de alrededor de 1,2 millones de euros cofinanciados al 80 por ciento por fondos FEDER, procedentes de la Unión Europea, y, el resto, por la Cámara de Comercio de Málaga.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un muerto y un herido en una colisión frontal en Marbella provocada por un conductor kamikaze
- Los resultados en Marbella de las elecciones autonómicas en Andalucía: el PP vuelve a ser el más votado con el 45,79% y le sigue el PSOE con distancia
- El PSOE de Marbella pide alojar a sanitarios del Costa del Sol en la residencia Tiempo Libre
- La cadena Numa elige Marbella para abrir su primer hotel de la marca premium Native fuera de Reino Unido: 'Es la respuesta a Miami de Europa
- Varios detenidos por robar cuatro veces en diez días en un establecimiento de hostelería de Marbella
- Fallece un joven de 17 años en un accidente de tráfico ocurrido anoche en Marbella
- Medina Azahara, un tributo a Triana y Manzanita, en la Feria de Marbella
- El Ayuntamiento de Marbella mejorará el saneamiento a 140 familias de Las Chapas