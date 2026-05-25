Los cines de Las Chapas de Marbella

Las Chapas de Marbella, en la zona oriental del término municipal, quizás sea uno de los sitios menos conocidos. Conviene recordar que los primeros intentos, en los años treinta del siglo XX, de crear algunas infraestructuras que podríamos considerar orientadas al turismo, surgieron en Las Chapas.

Escritores y periodistas, que desde los años veinte, frecuentaron los parajes de Las Chapas, glosaron recurrentemente las excelencias climáticas y naturales del oriente del término municipal. Pocas veces se recuerda la presencia en el lugar de salas de exhibición cinematográficas. Existieron dos.

Los empresarios Gómez Reyes y Jiménez Lima abrieron a levante del Paseo de la Alameda un cine denominado Lid y que más tarde se llamaría Alameda. Contaba con salas de invierno y de verano. Con la misma denominación de Lid construyeron otro en Las Chapas.

Dirigieron un escrito al alcalde de la ciudad, Ricardo Lucena Sola, fechado en Málaga el 28 de mayo de 1960, declarando, a efecto de notificaciones, el número 28 de la avenida de Ramón y Cajal, coincidente con la ubicación del cine Alameda. Comunicaban que eran propietarios de unos terrenos a la altura del kilómetro 197 de la carretera de Cádiz a Málaga y que tenían la intención de construir un cinematógrafo al aire libre, de acuerdo con un proyecto redactado por el arquitecto Fernando Morilla Cabello, que iba a ser el director de la obra.

A la autoría de este arquitecto pertenece la Iglesia de Nuestra Señora de Fátima de Málaga y el Bazar Aladino de Torremolinos. El aparejador era José Gea. Con fecha catorce de junio de 1960, el secretario del ayuntamiento, Rafael Nasarre, comunicó a los interesados la concesión de la licencia, por unanimidad, en la sesión de la Comisión Municipal Permanente del día 8 de ese mes. Tuvieron que abonar una liquidación de 2.200 pesetas y 87 céntimos.

Comenzó como cine de verano, pero más tarde, se techó y estuvo abierto durante todo el año. El solar sobre el que se levantó era rectangular, con fachada situada a cinco metros y medio del eje de la carretera, frente a la Ciudad Sindical de Educación y Descanso, después conocida como Residencia de Tiempo Libre. Tenía capacidad para 364 localidades.

En la fachada, de una sola crujía, se emplazaba un cuerpo de dos plantas. En la planta baja estaba el vestíbulo, la taquilla y los servicios para señoras y caballeros. En la primera planta se situó la cabina de proyección. Las obras fueron ejecutadas con cimientos de mampostería hormigonada, muros de fábrica de ladrillos, pilares de hormigón armado, forjado de piso de cerámica armada, tabiques sencillos de rasillas, enfoscados y enlucidos con mortero semi hidráulico y paramentos verticales y enlucidos de yeso en techos, solería de baldosín hidráulico y rodapiés.

En la misma puerta del cine se encontraba una parada de la línea de pasajeros Automóviles Portillo. El cine Lid mantuvo actividad hasta finales de los años setenta.

El segundo cine de Las Chapas se denominó RicSol. En realidad, fueron dos: uno de verano y otro de invierno. La iniciativa partió de don José Ric Sánchez, propietario de la Hacienda Santa Dorotea.

El mismo arquitecto del cine Lid, Fernando Morilla Cabello, diseñó el proyecto. Se encontraba en el kilómetro 196,3 de la carretera de Cádiz a Málaga. La solicitud de licencia se presentó en el ayuntamiento el 20 de febrero de 1960. La concesión no se produjo hasta el 14 de enero de 1961. Ignoramos el motivo de tan significativo retraso.

Sobre un terreno rectangular, se levantó el cine, con capacidad para 500 espectadores. Al fondo del local había un cuerpo de dos plantas. A la planta superior se accedía mediante una escalera exterior y allí se situó la cabina de proyección. El cine RicSol comenzó su andadura en el verano de 1962, con entradas muy baratas: cinco pesetas los domingos.

En 1963 don José Ric decidió transformarlo en cine de invierno. Los arquitectos autores del proyecto y directores de la obra fueron José María Santos Rein y Alberto López Palanco. La licencia fue firmada por el teniente alcalde Antonio Maíz Viñals. A lo largo de 16 filas se distribuían las 480 localidades que albergaba. La cubierta era de uralita granonda, a dos aguas, sobre correas de madera apoyadas en la estructura metálica. Poseía un cierre metálico que se retiraba en verano.

El cine se encontraba junto al restaurante RicMar y se mantuvo en activo solamente durante unos cuantos años de la década de los sesenta. Tanto el cine Lid como el RicSol, en ocasiones, fueron escenario para espectáculos musicales, como los que grandes del flamenco traían a Marbella con cierta frecuencia. Estas dos iniciativas no terminaron de proporcionar la adecuada rentabilidad económica y no faltó cierto componente romántico por parte de sus promotores.