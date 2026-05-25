Las cuatro oficinas de turismo de Marbella obtienen certificaciones de calidad y sostenibilidad turística

Las cuatro oficinas de turismo de Marbella han obtenido la Q de Calidad Turística y la S de Sostenibilidad Turística, que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (Ictes).

Marbella logra 57 certificaciones Ictes en su red de atención al visitante. Las cuatro logradas por las oficinas de turismo, ubicadas en El Faro, la plaza de Los Naranjos, Puerto Banús y San Pedro Alcántara, se suman a las revalidadas del Palacio de Ferias y Congresos Adolfo Suárez y del modelo de Destino Turístico Inteligente.

Las distinciones reconocen aspectos como la profesionalización de los servicios, la orientación al visitante, la digitalización de los procesos, la accesibilidad y las acciones en materia de sostenibilidad ambiental y eficacia energética.

«Según el informe oficial, la evaluación ha constatado el cumplimiento de los más altos estándares», señala la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Marbella se convierte en el destino español con el mayor número de certificaciones de calidad y sostenibilidad turística en sus recursos y servicios públicos, alcanzando un total de 57 avalados por el Ictes en el marco de un liderazgo nacional que agrupa a cuatro distintivos.

Para la directora general de Turismo, Laura de Arce, «este récord es el resultado de una profunda estrategia que ha requerido un notable esfuerzo de inversión en la renovación de infraestructuras y la preparación constante del personal técnico».

«Se trata de un éxito que no habría sido tampoco posible sin la colaboración transversal e implicación de diferentes administraciones públicas pilotadas por el Ayuntamiento», asegura.

Marbella ultima la puesta en marcha de dos módulos de información turística totalmente digitalizados con el objetivo de mejorar las prestaciones tecnológicas que el sector del turismo ofrece a los viajeros que visitan el municipio, especialmente durante los meses de verano.