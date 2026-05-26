La cadena de supermercados ecológicos Veritas abre su primera tienda en Marbella y alcanza los cuatro puntos de venta en Málaga

La cadena de supermercados Veritas, especializada en alimentación ecológica, abrirá esta semana su primera tienda en Marbella. Tras la inauguración de sus dos primeros centros en Estepona en el año 2024, la compañía inauguró este pasado mes de de marzo un establecimiento en Mijas y ahora inaugura su cuarto supermercado en la provincia de Málaga. El nuevo local, que abrirá sus puertas este jueves 28 de mayo está situado en la avenida Ricardo Soriano, número 34.

El nuevo punto de venta de Veritas en Marbella cuenta con una superficie de 250 metros cuadrados, con una oferta de más de 6.000 productos con certificación ecológica. El establecimiento, que dispone de parking gratuito de una hora para sus clientes, tendrá un horario de atención al público de 9.00 a 21.30 horas, de lunes a sábado.

Veritas afirma que ha impulsado la contratación de siete personas para este centro, priorizando el empleo local. Asimismo, el supermercado asegura que mantendrá una "apuesta decidida" por el producto de proximidad y temporada, contando con proveedores 100% ecológicos de localidades de Alhaurín de la Torre y la propia Marbella, así como de la comarca de Axarquía.

"La llegada a Marbella nos permite incrementar la penetración del producto ecológico en nuevos hogares de la Costa del Sol, algo fundamental para transformar el modelo de consumo actual. Con este ya son cuatro puntos de venta en la provincia de Málaga. Cada nueva apertura demuestra que es posible ofrecer una cesta de la compra que cuide la salud de las personas y, al mismo tiempo, sea respetuosa con el planeta", explica el director general de Veritas, Anselmo Méndez.

Las otras tiendas de Veritas en la Costa del Sol están situadas en los centros comerciales de Estepona Park, Estepona Paraíso y Miramar Mijas.

El reto de Veritas: superar las 100 tiendas en España este año

Con esta inauguración, Veritas cuenta ya con un total de 97 supermercados (además de la tienda online), distribuidos en las comunidades de Catalunya, País Vasco, Navarra, Baleares, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia, además de Andorra.

Tras 24 años de trayectoria, Veritas se marca el reto de superar los 100 supermercados durante este 2026. Como servicio complementario al supermercado, además de una panadería de libre servicio, también está disponible el envío a domicilio y Click & Collect.

Veritas destaca su apuesta por modelo ecológico, en el que todos los productos agrícolas están cultivados sin abono ni pesticidas de síntesis química. La compañía resalta que toda la oferta de alimentos en Veritas "cuenta con certificación ecológica, es sostenible y socialmente justa". Destacan especialmente las más de 550 referencias de marca propia, "una combinación que apuesta por el sabor, la calidad y un precio muy competitivo".

Como campaña de lanzamiento, Veritas ofrecerá un 30% de descuento en artículos seleccionados hasta el 24 de junio, que se complementarán con otras promociones durante los primeros días de apertura, como por ejemplo el sorteo de un año de compra gratis.

La fachada del supermercado de la cadena Veritas en la localidad malagueña de Mijas, abierta el pasado mes de marzo. / La Opinión

Veritas cerró el ejercicio de 2025 con una facturación récord de 140 millones de euros. La compañía creció un 14% de incremento (122 millones el año anterior). "Este crecimiento viene respaldado tanto por un aumento de las ventas como por una estrategia de expansión nacional, que prosigue de manera ambiciosa durante este 2026", detallla.

Veritas, casi 20 años de trayectoria en la venta de productos ecológicos

Grupo Veritas nació 2002 en Barcelona y ya cuenta con 97 tiendas, además de la tienda online, con las que da servicio a 250.000 familias en Catalunya, Euskadi, Navarra, Illes Balears, Madrid, Andorra, Comunitat Valenciana, Andalucía y Galicia.

Veritas elabora el pan, la bollería y los platos listos para comer ecológicos que vende en las tiendas. Desde su filial Veritas Food Service, el grupo distribuye a colectividades como colegios, hospitales y empresas, y en hoteles y restaurantes, en toda la Península y Baleares.

Con más de 6.000 productos, Veritas fue el primer supermercado europeo en conseguir la certificación B Corp en 2016, en reconocimiento a su compromiso con la salud de las personas y el planeta.