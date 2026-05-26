La Junta invertirá 314.000 euros en la limpieza del puerto de La Bajadilla en Marbella

La Junta de Andalucía invertirá cerca de 314.000 euros en la contratación del servicio de limpieza de los viales y las explanadas de los puertos La Bajadilla y de Estepona en los próximos tres años.

El Gobierno autonómico ha iniciado el procedimiento para externalizar a una empresa privada una prestación que, vencido el plazo de contratación, podría ampliarse dos años.

La empresa adjudicataria deberá contar con un operario que destine cerca de 6,5 horas al día de lunes a viernes, incluidos los festivos, a realizar labores como el barrido y la retirada de desechos de los viales y las explanadas del recinto portuario, uno de los cuatro con los que cuenta el litoral de Marbella, eliminar la vegetación sobrante, vaciar papeleras o adecentar las zonas ajardinadas.

El horario del operario será de 07.00 a 13.15 horas desde el 1 de mayo al 31 de octubre; y de 07.45 a 14.00 horas desde el 1 de noviembre al 30 de abril.

En temporada alta, las labores de limpieza se reforzarán con actuaciones de desbroce y adecuación de parcelas o la retirada de los residuos de las escolleras, según la documentación del procedimiento del contrato, a la que ha tenido acceso La Opinión de Málaga.

Las mismas condiciones deberá cumplir el operario que desarrolle sus labores en el puerto de Estepona, que, como en el caso de La Bajadilla, la Junta gestiona de forma directa a través de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA).

«Con el nuevo contrato del servicio de limpieza, se pretende tanto la contratación en sí del servicio como potenciar la eficiencia y la calidad de los trabajos de limpieza de las instalaciones del APPA, con el objeto de mejorar la imagen portuaria y satisfacer la demanda del usuario», señala en la documentación el Gobierno regional, que carece de recursos para prestar el servicio de forma directa.

Las empresas interesadas en concurrir a la contratación disponen hasta el 29 de junio para presentar sus propuestas.

El puerto La Bajadilla, uno de los de mayor extensión de Marbella, dispone de cerca de 270 amarres para embarcaciones de hasta 18 metros de eslora. Es también la base de la flota pesquera de Marbella.

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A finales de marzo de 2025, la Junta aprobó la autorización ambiental que presentó una unión temporal de empresas para ejecutar, tras años de bloqueo, el proyecto de ampliación del puerto Marina La Bajadilla, una de las actuaciones de mayor envergadura y más polémicas que se han planteado en Marbella en las últimas décadas.