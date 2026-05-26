Sucesos
La Policía Nacional blinda en Marbella la zona alta de Nueva Andalucía tras una falsa alarma de bomba
El aviso, que ha convocado a los Tédax y ha provocado un importante despliegue para asegurar un gran perímetro de exclusión en torno a una vivienda, ha generado problemas de movilidad en la zona
Una falsa alarma por un aviso de bomba en Marbella ha activado este mediodía un gran dispositivo de la Policía Nacional que ha blindado la zona de Los Naranjos, una zona de lujo situada en la parte alta de Nueva Andalucía. Fuentes policiales han confirmado a este diario que el aviso ha activado los protocolos correspondientes para estos casos y que finalmente se ha resultado negativo, aunque la investigación continúa abierta.
Perímetro de exclusión
La alerta, que ha tenido su origen en una vivienda de esta exclusiva zona de Marbella, ha convocado a un gran número de agentes de distintas unidades que han asegurado un amplio perímetro de exclusión en torno al punto cero, que ha sido inspeccionado cuidadosamente por los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tédax). Ese perímetro de seguridad ha provocado importantes atascos de vehículos y problemas de movilidad entre los ciudadanos que transitaban por la zona.
Apoyo aéreo
Algunos testigos han narrado a este diario que han visto mucha presencia policial en puntos como rotonda de Cibeles y la calle Pléyades y que no han podido avanzar ni deshacer camino con sus vehículos durante más de una hora y que sobre la zona ha estado volando el helicóptero de la Policía Nacional. Una vez que los Tédax han confirmado que se trataba de una falsa alarma, el dispositivo se ha retirado, aunque la investigación continúa abierta por si detrás de la misma hubiera alguna infracción penal.
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