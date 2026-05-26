El PSOE de Marbella pide que la gestión de la residencia de mayores sea pública

La portavoz del PSOE de Marbella, Isabel Pérez, pidió este lunes al equipo de gobierno que garantice que la gestión de la residencia de mayores del Trapiche del Prado sea pública y que descarte la posibilidad de ceder la explotación a empresas privadas.

La concejala socialista reclamó también que las plazas de la residencia se destinen, de forma prioritaria, a los vecinos de Marbella con menos recursos.

«En un municipio como Marbella, con una pirámide poblacional en progresivo envejecimiento, la gestión de estos recursos debe alejarse de cualquier lógica de mercado o beneficio empresarial. Tras años de retrasos en la ejecución de las obras, este equipamiento no puede convertirse en la antesala de una privatización encubierta», señaló Pérez.

La edil aseguró que, al tratarse de una obra ejecutada por el Ayuntamiento y con una importante aportación de fondos procedentes del Gobierno de España, «la residencia debe ser de uso exclusivo para las personas mayores del municipio».

«La gestión pública directa es la única vía que asegura que cada euro invertido revierte de forma íntegra en el bienestar de los usuarios y no en el margen de beneficio de una empresa concesionaria», agregó la edil, que presentará en el pleno de mayo una moción sobre el futuro del equipamiento.

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Las obras de la residencia de mayores es una de las que más años de retraso acumula en Marbella. El Gobierno local anunció el proyecto en 2007 y puso la primer piedra en 2009.