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El Ayuntamiento de Marbella aplaza a 2027 la tramitación de las primeras viviendas protegidas

La alcaldesa de Marbella anuncia dos planes para construir cerca de 500 viviendas protegidas, destinadas principalmente a jóvenes y con inversión entre 12 y 19 millones de euros

Imagen área de diferentes zonas residenciales de Marbella.

Imagen área de diferentes zonas residenciales de Marbella. / l.o.

Marcel Vidal

Marbella

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, anunció este martes dos proyectos con los que construir cerca de 500 viviendas de protección pública en diferentes zonas del municipio.

La primera actuación contempla 100 viviendas de protección pública en una parcela de alrededor de 5.100 metros cuadrados de superficie de titularidad municipal ubicada en la avenida Arias de Velasco, una de las más concurridas del municipio.

La parcela sobre la que se proyectan las viviendas estaba ocupada con anterioridad por instalaciones hidráulicas de la empresa concesionaria del abastecimiento del agua en el municipio que se encontraban en desuso.

La actuación contempla la ejecución de cien inmuebles dirigidos, principalmente a jóvenes, con tipologías de entre 50 y 90 metros cuadrados de superficie.

Espacios de uso residencial y rotación pública

La propuesta prevé además espacios para oficinas, locales comerciales y servicios, zonas públicas accesibles y 200 plazas de estacionamiento, de las que cien serán de uso residencial y otras cien, de rotación pública.

Además, se conservará parte de los antiguos depósitos de agua en la parcela como elemento patrimonial y se habilitará una senda peatonal accesible con zonas verdes y mobiliario urbano.

La inversión oscilará entre los 12 y los 19 millones de euros.

Sin embargo, el Ayuntamiento deberá modificar las normas urbanísticas para desarrollar el proyecto, con la complejidad que ello conlleva, trámite que el Consistorio prevé que esté concluido en el primer trimestre de 2027. El Ayuntamiento estima en tres años la ejecución total del proyecto.

Segundo proyecto

El segundo proyecto contempla la creación de 395 viviendas protegidas en un complejo residencial de 1.126 inmuebles en una parcela de alrededor de 75 hectáreas ubicada en las proximidades del Hospital Costal del Sol.

El proyecto contempla también usos turísticos y hoteleros en la parcela, ubicada en la zona de río Real.

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Las actuaciones prevén también la cesión al Ayuntamiento de una parcela de cerca de 35.000 metros cuadrados de superficie que se destinará a equipamientos públicos.

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