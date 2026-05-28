Jóvenes que buscan trabajar en Starlite Marbella: «Es una experiencia única. Y, además, te sacas un dinero»

Jaime, un joven marbellí que estudia en la Universidad de Málaga, fue uno de los primeros aspirantes para trabajar en la próxima edición de Starlite que culminó este miércoles el proceso de selección de trabajadores. Comenta la experiencia junto a Mario y Arthur, dos amigos de Marbella a los que ha convencido para que prueban fortuna e intenten, como hizo él el pasado verano, trabajar en el festival de música que alberga el municipio cada estío desde hace 15 años.

«La experiencia me gustó. Me gustaría repetir y se lo comenté a ellos. Los he liado», señala Jaime, minutos después de mostrar ante el personal de selección de Starlite cómo se desenvuelve con camarero, trabajo que hizo el año pasado. «Llevo bien la bandeja y tiro bien la cerveza (sonríe). Trabajar en Starlite me permite obtener un dinero para el coche, además de ser una experiencia buena», bromea.

Luis Miguel, en uno de sus tres conciertos en Starlite. / L.O.

1.000 puestos de trabajo en Starlite

Mario también confía en hacerse con alguno de los mil puestos de empleo que ofrecerá el festival de música, que comenzará el 19 de junio hasta el 29 de agosto. «Me proporcionaría experiencia y un dinero para la Universidad. También pasarlo bien», agrega el joven marbellí, que opta a vender entradas en Starlite.

Arthur, que en una semana afrontará los exámenes de Selectividad, optará por ahorrar el dinero, si es uno de los seleccionados, y decidir más adelante a qué dedicarlo.

En la fila de espera para realizar las pruebas de selección laboral aguardaban Pilar y Cristina, dos amigas de Marbella que aspiran a trabajar de camareras o de dependientas en algunas de las tiendas del recinto de Starlite, en la cantera de Nagüeles.

«Trabajar en el festival me vendría muy bien. Me permitiría ganar algo de dinero para pagar el alquiler de Málaga», señala Pilar, que también estudia en la Universidad de la capital.

La organización de Starlite estará hasta el viernes realizando entrevistas y pruebas para seleccionar, con contratos de hasta cinco meses de duración, a empleados que desempeñen trabajos como los de cocinero, ayudante de cocina, coordinador de logística, auxiliares de aparcamiento, administrativos, seguridad o personal de reservas.

«Formar parte de la organización del festival supone una oportunidad de empleo extraordinaria, especialmente para los trabajadores de la Costa del Sol, que así lo manifiestan volviendo cada año a presentarse al proceso de selección», señala la organización de un festival de música que ya se ha consolidado como uno de los más importantes en los verano del sur de España.

Alta tasa de repetición

El 90 por ciento de los trabajadores que contrata Starlite procede de Marbella o de su área de influencia y el 70 por ciento de los empleados repite de una edición a otra. «Se trata de una cifra excepcional dentro del sector que refleja la calidad del entorno y el vínculo de fidelidad construido con el talento del territorio», agrega la organización.

Marbella albergará, de la mano de Starlite, el 3 de septiembre los Premios Juventud, que por primera vez en 23 años de historia, se celebrarán fuera de América.

Los premios, que se retransmitirán en directo desde Marbella a unos 20 países americanos, están considerados como una de las plataformas mediáticas más importantes para impulsar la música latina.

«Starlite lleva 15 años proyectando el nombre de Marbella por todo el mundo», señala la organización del festival.