Reconocimiento
Proponen que una piscina municipal de Marbella lleve el nombre de Javier Labrador, nadador paralímpico local
"Es un ejemplo de superación, dedicación y excelencia deportiva", explica la edil socialista Isabel Pérez
La portavoz del PSOE en Marbella, Isabel Pérez, pidió este miércoles al equipo de Gobierno que le ponga a una de las piscinas del municipio el nombre de Javier Labrador, ejemplo de la visibilización y el fomento del deporte adaptado y que busca clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles, en 2028.
«Javier es un verdadero ejemplo de superación, dedicación y excelencia deportiva. Ha cosechado decenas de medallas, todo tipo de récords y grandes actuaciones en campeonatos», explicó la edil del PSOE.
Pérez aseguró que la trayectoria deportiva de Labrador es un «orgullo» para los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara y que el deportista local es un «referente fundamental» para los jóvenes, especialmente para el colectivo de personas con diversidad funcional. «A través de sus logros, el nadador marbellí contribuye cada día a fomentar los valores esenciales en al sociedad, como la inclusión, la igualdad y las perseverancia», señaló la edil.
«El reconocimiento institucional a figuras de la talla de Javier debe ir acompañado de forma obligatoria con el compromiso real de las administraciones públicas de impulsar y mejorar de forma constante las infraestructuras deportivas. Es de justicia brindar un homenaje permanente a este deportista, vinculando para siempre su nombre a una instalación acuática municipal», agregó.
La formación socialista presentará en el pleno de mayo, que la Corporación municipal celebra mañana, una moción con el contenido de la propuesta.
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