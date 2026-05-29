Marbella regulariza las hamacas de sus playas: 132 lotes adjudicados por ocho años

El Ayuntamiento de Marbella ha adjudicado los 132 lotes de hamacas de las playas del municipio, un paso con el que culmina el proceso de regularización de estos equipamientos en uno de los litorales turísticos más importantes de España. La medida permitirá a los profesionales del sector explotar el servicio durante los próximos ocho años, con estabilidad legal para planificar la temporada, realizar inversiones y consolidar una actividad especialmente demandada durante los meses de verano.

La adjudicación pone fin a una situación de incertidumbre jurídica que se arrastraba desde los años de gobierno del GIL, cuando estos servicios funcionaban sin una cobertura administrativa plenamente ordenada. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, recordó este jueves que, cuando el actual equipo de gobierno llegó al Ayuntamiento en 2007, tras aquella etapa, “no había ni un papel”.

“El objetivo municipal ha sido dar seguridad jurídica a los profesionales que, tradicionalmente, han desarrollado su actividad en este sector”, señaló Muñoz tras anunciar la adjudicación.

132 lotes de hamacas en las playas de Marbella

El nuevo marco permitirá ordenar el alquiler de hamacas y sombrillas en Marbella en las distintas playas del municipio, que cuenta con unos 27 kilómetros de litoral, desde Cabopino hasta la zona residencial de Guadalmina.

La regularización afecta a uno de los servicios más visibles del verano en la Costa del Sol. Las hamacas forman parte de la imagen turística de Marbella y son utilizadas cada temporada por miles de vecinos, visitantes y turistas que acuden a sus playas.

Con la adjudicación por ocho años, los empresarios dispondrán de un horizonte temporal más amplio para organizar su actividad, mejorar equipamientos y afrontar inversiones vinculadas al servicio.

Más servicios de playa y mayor temporada de actividad

La adjudicación se enmarca en el Plan de Playas de Marbella 2026-2029, autorizado por la Junta de Andalucía, que permite ampliar la temporalidad de buena parte de los servicios relacionados con el litoral.

El objetivo del Ayuntamiento es favorecer la actividad económica asociada a las playas, reforzar el empleo y adaptar los servicios a la demanda de un municipio turístico con actividad durante buena parte del año, no solo en los meses centrales del verano.

Aseos, pasarelas y módulos de salvamento este verano

El litoral de Marbella contará este verano con aseos públicos, pasarelas renovadas y más módulos de salvamento marítimo y primeros auxilios. Estas mejoras forman parte de la estrategia municipal para reforzar la calidad de los servicios de playa y mejorar la atención a usuarios y visitantes.

La regularización de los lotes de hamacas se suma así a una planificación más amplia del litoral, con la que Marbella busca ordenar la actividad económica en sus playas y garantizar mejores condiciones tanto para los concesionarios como para los usuarios.

El Ayuntamiento de Marbella anunció este jueves la adjudicación de los 132 lotes de las hamacas de las playas del municipio, lo que supone la culminación del proceso para regularizar las concesiones de estos equipamientos y de sus empresarios, que han operado desde los años de Gobierno local del GIL en una situación de incertidumbre jurídica.

Los profesionales de estos servicios, uno de los más demandados especialmente en verano en uno de los municipios turísticos más importantes de España, podrán explotar el alquiler de las hamacas durante los próximos ocho años, por lo que cuentan ya con la seguridad jurídica y la estabilidad legal para realizar planificaciones o inversiones de futuro.

«Cuando llegamos en 2007 (tras la etapa de gestión del GIL), no había ni un papel», señaló Ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella desde entonces hasta ahora, salvo en los años de 2015 a 2017.

«El objetivo municipal ha sido dar seguridad jurídica a los profesionales que, tradicionalmente, han desarrollado su actividad en este sector», agregó.

El Plan de Playas de Marbella para el periodo 2026 a 2029 autorizado por la Junta de Andalucía permite ampliar la temporalidad de buena parte de los servicios relacionados con el litoral, de unos 27 kilómetros de longitud desde Cabopino hasta la zona residencia de Guadalmina, para tratar de favorecer la actividad económica del municipio y la creación de puestos de empleo.

El litoral de Marbella contará este verano con aseos públicos, pasarelas renovados y más módulos de salvamento marítimo y primeros auxilios.