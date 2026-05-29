Denuncian en Marbella el grave deterioro del corredor verde de Las Chapas

El PSOE de Marbella denunció este jueves el «preocupante estado de deterioro» en el que, en su opinión, se encuentra el corredor verde de Las Chapas, un espacio natural de alto valor ecológico situado en un ecosistema mediterráneo.

La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, reclamó al Gobierno local actuaciones urgentes para recuperar un espacio verde ubicado entre un antiguo alcornocal y un ecosistema dunar de Marbella.

«Los carteles informativos se encuentran gravemente deteriorados, en mal estado o inservibles, las papeleras están corroídas, hay bancos dañados y acumulaciones de restos de poda, basuras y escombros», señaló la edil.

Noticias relacionadas

El único trabajo de mantenimiento en la zona es la recogida periódica de residuos, según la portavoz socialista, labor «claramente insuficiente para un espacio de estas características».