Suspendida en Marbella la presentación de la Global Gift Gala tras limitarse el acto a 15 minutos: «Merece más tiempo»

Todo estaba este jueves preparado para que el Ayuntamiento de Marbella y la filántropa y fundadora de la Fundación Global Gift, María Bravo, presentaran la próxima edición de la gala del colectivo social, uno de los eventos solidarios que más personalidades moviliza en los veranos de la Costa del Sol y que más fondos recauda para financiar proyectos a favor de causas sociales.

Entre los participantes se encontraba un chef venido especialmente desde Mallorca y que será uno de los principales participantes en la gala de este año.

Pero en cuestión de segundos, la rueda de prensa se suspendió, después de que el Ayuntamiento comunicara a Bravo que disponía de 15 minutos para la presentación.

Para la Fundación Global Gift, el tiempo asignado y las condiciones de la sala de prensa municipal no garantizaban una presentación «con la atención, la tranquilidad y la profesionalidad que consideramos necesarios para un acto de estas características».

La Fundación Global Gift defiende el cuidado a invitados y medios

«Desde la organización, creemos firmemente que, tanto los medios de comunicación como nuestros invitados merecen el tiempo y el cuidado adecuados. Especialmente teniendo en cuenta que uno de nuestros principales participantes se desplaza desde Mallorca exclusivamente para esta ocasión», agregó.

El Ayuntamiento de Marbella atribuyó a unas «cuestiones de agenda» la suspensión de la presentación.

Una gala solidaria con proyección internacional en Marbella

La gala del pasado verano contó con la presencia de la actriz estadounidense Eva Longoria, embajadora de una fundación creada en Marbella; del escritor y presentador Boris Izaguirre; del exfutbolista Bernd Schuster; la diseñadora Vicky Martín Berrocal; la actriz Macarena Gómez; o el actor Amaury Nolasco.

Más terapias y campus inclusivos en Marbella

La actividad de la Fundación Global Gift va más allá de la gala benéfica. La entidad ha aumentado en 2026 las terapias que ofrece a colectivos vulnerables en el centro multifuncional que gestiona en Marbella, ha duplicado el número de personas atendidas y organiza campus de verano inclusivos.

La gala constituye una de sus principales vías de recaudación para financiar proyectos vinculados a causas sociales, con especial atención a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

La suspensión de la presentación deja pendiente la puesta de largo de una nueva edición de un evento que, cada verano, sitúa a Marbella en el foco de la agenda solidaria y social de la Costa del Sol.