El Ayuntamiento de Marbella gestiona 10.000 consultas relacionadas con el urbanismo

La Oficina de Atención al Ciudadano de Marbella ha gestionado en el primer trimestre del año cerca de 10.000 consultas vinculadas con el urbanismo, una de las materias más sensibles para el desarrollo económico del municipio, según los datos del Ayuntamiento.

Las dependencias se crearon para tratar de acercar el Urbanismo a los vecinos e intentar ofrecer una atención ágil, cercana y profesional a promotores y técnicos sobre una materia que genera inseguridad desde que, hace más de diez años, se desarrolla a través del PGOU de 1986 (con 40 años de antigüedad) después de que el Tribunal Supremo anulara el planeamiento de 2010.

La Oficina de Atención al Ciudadano cuenta con técnicos de guardia durante toda la jornada laboral, personal especializado en el asesoramiento de nuevos proyectos y un equipo administrativo.

Por otra parte, durante el primer trimestre del año, según las cifras del Ayuntamiento, se ha incrementado en un 25 por ciento el número de licencias de obras en comparación con el mismo periodo del año pasado y el presupuesto de ejecución material de actuaciones urbanísticas alcanza los 133,6 millones de euros.

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«Estamos viendo cómo Marbella continúa consolidándose como una marca atractiva para la inversión y cómo el sector de la construcción mantiene una enorme pujanza económica en Marbella. Seguimos reduciendo tiempos y ofreciendo respuestas que son más ágiles y también eficaces», señala el edil de Urbanismo, José Eduardo Díaz.