Marbella reclama la cesión del edificio de Capitanía Marítima

La Corporación municipal de Marbella pidió este viernes, durante el pleno de mayo, al Gobierno central que inicie los trámites para ceder al Ayuntamiento el edificio de Capitanía Marítima, situado en la avenida Severo Ochoa, con el objetivo de destinar el inmueble a equipamientos públicos.

El edificio, que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, cuenta con una planta baja, tres alturas y un sótano, aunque sólo se utiliza una parte reducida de las instalaciones.

La cesión del inmueble al Gobierno central es una demanda que el Ayuntamiento ha realizado en diferentes ocasiones para recuperar un emplazamiento estratégico ubicado en el centro urbano de Marbella que presenta un uso muy limitado y una imagen deteriorada.

«Es necesario activar los mecanismos previstos por la legislación para posibilitar que el edificio pueda albergar equipamientos que reviertan directamente en beneficio de los vecinos y contribuyan a la revitalización de la zona centro de Marbella», señaló el portavoz municipal, Félix Romero.

«La incorporación del inmueble al patrimonio municipal abriría nuevas posibilidades para desarrollar proyectos de interés social y dotacional. Es un espacio infrautilizado que puede convertirse en un recurso al servicio de la ciudadanía», señaló el edil.

Sin vivienda pública

El PSOE lamentó que el PP y Vox rechazaran una propuesta en la que la formación socialista pedía que la residencia Tiempo Libre y el albergue África, ambos equipamientos de titularidad de la Junta de Andalucía, se destinen a fomentar la vivienda pública, uno de los grandes problemas sociales de Marbella.

La portavoz del PSOE, Isabel Pérez, abogó por desarrollar «medidas efectivas» que faciliten el acceso a un inmueble a grandes colectivos sociales de Marbella que se encuentran con serias dificultades para poder hacerlo, como los sanitarios, los profesores o los jóvenes.

«Es insostenible y socialmente inaceptable la escalada de los precios del alquiler y la escasez de oferta asequible. Marbella está en una situación límite», señaló Pérez.

Por su parte, Vox lamentó que el PP rechazara unas enmiendas en las que la formación de ultra derecha pedía solicitar medidas para reforzar la seguridad en la Costa del Sol y mejorar la protección de los agentes frente al narcotráfico y la criminalidad organizada.

Noticias relacionadas

«No entendemos que el PP rechace estas enmiendas», señaló Vox.