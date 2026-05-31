Seguridad
Mejoran en Marbella la red de drenaje de la rotonda del bulevar Ashmawi
El objetivo de las actuaciones es evitar las bolsas de agua que se forman en la glorieta durante las jornadas de precipitaciones más abundantes
El Ayuntamiento ha iniciado las actuaciones para aumentar la capacidad de evacuación de aguas pluviales de la red de drenaje de la rotonda del bulevar Ashmawi y tratar de reforzar la seguridad vial ante episodios de lluvias intensas en el municipio.
La obra tienen un plazo de ejecución previsto de alrededor de un mes y medio y se suma a otra parecidas en diversos puntos del municipio, como las avenidas Ricardo Soriano y José Manuel Vallés, para prevenir incidencias durante las jornadas de precipitaciones.
Los trabajos en la rotonda del bulevar Ashmawi permitirán reconducir el agua procedente de la zona norte hacia canalizaciones y el arroyo que discurre por la glorieta, además de incorporar dos captadores de gran capacidad en la propia rotonda para evitar las acumulaciones de agua.
La actuación contempla la ejecución de una red de aguas pluviales mediante colectores soterrados de PVC de 630, 500 y 400 milímetros de diámetro, así como la instalación de pozos prefabricados de registro, elementos de captación de aguas pluviales con albañales antirruido de gran capacidad y buzones absorbedores situados en los puntos bajos.
Nuevas redes de aguas
Las obras incluyen la ejecución de un colector de aguas residuales de 315 milímetros de diámetro, la conexión de una nueva red de aguas pluviales a la red de saneamiento existente, incluida una conexión provisional en la zona de Marbellamar, junto al parque de Aresbank, la incorporación de elementos de calmado de tráfico y demolición y reposición del pavimento y de los servicios urbanos afectados por los trabajos.
«Son intervenciones que tenemos que acometer en una época del año en la que no suele haber lluvias para poder trabajar con garantías y minimizar los riesgos. Este tipo de actuaciones son necesarias para mejorar el funcionamiento de la red en este entorno y seguir avanzando en la modernización de las infraestructuras urbanas», señala el delegado de Obras del Ayuntamiento, Diego López.
Durante la ejecución de los trabajos no se cortará completamente ninguno de los viales y siempre se habilitarán alternativas para mantener la circulación en una de las rotondas más transitadas del municipio.
«Somos conscientes de las molestias que puede generar una actuación de estas características y pedimos disculpas a los vecinos y conductores por las afecciones puntuales que pueden producirse durante la ejecución de la obra», señala el edil.
- Un muerto y un herido en una colisión frontal en Marbella provocada por un conductor kamikaze
- La Policía Nacional blinda en Marbella la zona alta de Nueva Andalucía tras una falsa alarma de bomba
- IU pide soluciones para los 30 sanitarios del Hospital Costa del Sol forzados a vivir en sus vehículos en Marbella
- La cadena de supermercados ecológicos Veritas abre su primera tienda en Marbella y alcanza los cuatro puntos de venta en Málaga
- Jóvenes que buscan trabajar en Starlite Marbella: «Es una experiencia única. Y, además, te sacas un dinero»
- El PSOE de Marbella pide alojar a sanitarios del Costa del Sol en la residencia Tiempo Libre
- Suspendida en Marbella la presentación de la Global Gift Gala tras limitarse el acto a 15 minutos: «Merece más tiempo»
- Los cines de Las Chapas de Marbella