Mejoran en Marbella la red de drenaje de la rotonda del bulevar Ashmawi

El Ayuntamiento ha iniciado las actuaciones para aumentar la capacidad de evacuación de aguas pluviales de la red de drenaje de la rotonda del bulevar Ashmawi y tratar de reforzar la seguridad vial ante episodios de lluvias intensas en el municipio.

La obra tienen un plazo de ejecución previsto de alrededor de un mes y medio y se suma a otra parecidas en diversos puntos del municipio, como las avenidas Ricardo Soriano y José Manuel Vallés, para prevenir incidencias durante las jornadas de precipitaciones.

Los trabajos en la rotonda del bulevar Ashmawi permitirán reconducir el agua procedente de la zona norte hacia canalizaciones y el arroyo que discurre por la glorieta, además de incorporar dos captadores de gran capacidad en la propia rotonda para evitar las acumulaciones de agua.

La actuación contempla la ejecución de una red de aguas pluviales mediante colectores soterrados de PVC de 630, 500 y 400 milímetros de diámetro, así como la instalación de pozos prefabricados de registro, elementos de captación de aguas pluviales con albañales antirruido de gran capacidad y buzones absorbedores situados en los puntos bajos.

Nuevas redes de aguas

Las obras incluyen la ejecución de un colector de aguas residuales de 315 milímetros de diámetro, la conexión de una nueva red de aguas pluviales a la red de saneamiento existente, incluida una conexión provisional en la zona de Marbellamar, junto al parque de Aresbank, la incorporación de elementos de calmado de tráfico y demolición y reposición del pavimento y de los servicios urbanos afectados por los trabajos.

«Son intervenciones que tenemos que acometer en una época del año en la que no suele haber lluvias para poder trabajar con garantías y minimizar los riesgos. Este tipo de actuaciones son necesarias para mejorar el funcionamiento de la red en este entorno y seguir avanzando en la modernización de las infraestructuras urbanas», señala el delegado de Obras del Ayuntamiento, Diego López.

Durante la ejecución de los trabajos no se cortará completamente ninguno de los viales y siempre se habilitarán alternativas para mantener la circulación en una de las rotondas más transitadas del municipio.

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«Somos conscientes de las molestias que puede generar una actuación de estas características y pedimos disculpas a los vecinos y conductores por las afecciones puntuales que pueden producirse durante la ejecución de la obra», señala el edil.