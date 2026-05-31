Cultura
El primer libro objeto concebido por Dalí, en Marbella
El Museo del Grabado albergará hasta el 15 de noviembre la exposición ‘Diez recetas de inmortalidad’,
El Museo del Grabado albergará hasta el 15 de noviembre la exposición ‘Diez recetas de inmortalidad’, el primer libro objeto concebido de forma íntegra por el artista Salvador Dalí y una de las adquisiciones más importantes del recinto desde su creación, hace 34 años.
La pieza, por la que la pinacoteca ha pagado 40.00 euros, incluye el maletín estuche diseñado por el artista catalán.
«La exposición constituye una ocasión única, ya que pocas colecciones conservan la carpeta completa debido a que habitualmente las obras se comercializan por separado con el paso del tiempo», explica el director del museo, Germán Borrachero.
«Dalí empleó distintas técnicas de estampación, entre ellas, punta seca, tipografía en pan de oro y relieves, todo con un gusto exquisito. Es un auténtico lujo poder tenerla en Marbella», señala Borrachero sobre una obra que el artista catalán culminó en los años iniciales de la década de los 70 del siglo XX.
La pieza de Dalí se suma a otras de autores que el museo albergó el año pasado, como de los creadores Julio González y Antonio López.
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