Renuevan el saneamiento en el distrito de Las Chapas de Marbella

El Consistorio de Marbella ha iniciado las actuaciones para ampliar y mejorar la red de saneamiento en la urbanización Real de Zaragoza, en el distrito de Las Chapas, una actuación destinada a optimizar el sistema de evacuación de aguas residuales, mejorar la salubridad y la funcionalidad del entorno y completar las infraestructuras existentes para adaptarlas a las necesidades de la zona.

La intervención cuenta con un plazo de ejecución previsto de dos meses y contempla una nueva red de alcantarillado de más de 300 metros de longitud, además de 177 metros adicionales correspondientes a acometidas domiciliarias.

Asimismo, incluye la instalación de una canalización de alumbrado público de 411 metros, la construcción de once pozos prefabricados de registro y alrededor de 40 arquetas.

Las obras incorporarán la demolición y posterior reposición del pavimento, así como de los servicios urbanos afectados.

El proyecto permitirá reforzar la red de saneamiento de la urbanización Real de Zaragoza, mejorando su capacidad operativa y dando respuesta al crecimiento y las necesidades del entorno del distrito de Las Chapas.

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«Este proyecto que se ejecuta en Real de Zaragoza permitirá seguir mejorando, modernizando y regularizando las canalizaciones de este área de Las Chapas, lo que repercutirá directamente en la calidad de vida de los vecinos y permitirá además cumplir con la normativa vigente», señala el Ayuntamiento de Marbella.