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Saneamiento

Renuevan el saneamiento en el distrito de Las Chapas de Marbella

La intervención cuenta con un plazo de ejecución que rondará los dos meses

Zoa de ejecución de las obras en Real de Zaragoza. | L.O.

Zoa de ejecución de las obras en Real de Zaragoza. | L.O.

Marcel Vidal

Marbella

El Consistorio de Marbella ha iniciado las actuaciones para ampliar y mejorar la red de saneamiento en la urbanización Real de Zaragoza, en el distrito de Las Chapas, una actuación destinada a optimizar el sistema de evacuación de aguas residuales, mejorar la salubridad y la funcionalidad del entorno y completar las infraestructuras existentes para adaptarlas a las necesidades de la zona.

La intervención cuenta con un plazo de ejecución previsto de dos meses y contempla una nueva red de alcantarillado de más de 300 metros de longitud, además de 177 metros adicionales correspondientes a acometidas domiciliarias.

Asimismo, incluye la instalación de una canalización de alumbrado público de 411 metros, la construcción de once pozos prefabricados de registro y alrededor de 40 arquetas.

Las obras incorporarán la demolición y posterior reposición del pavimento, así como de los servicios urbanos afectados.

El proyecto permitirá reforzar la red de saneamiento de la urbanización Real de Zaragoza, mejorando su capacidad operativa y dando respuesta al crecimiento y las necesidades del entorno del distrito de Las Chapas.

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«Este proyecto que se ejecuta en Real de Zaragoza permitirá seguir mejorando, modernizando y regularizando las canalizaciones de este área de Las Chapas, lo que repercutirá directamente en la calidad de vida de los vecinos y permitirá además cumplir con la normativa vigente», señala el Ayuntamiento de Marbella.

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