La desaladora de Marbella reducirá en un 30% el consumo energético

Las actuaciones de eficiencia energética que ejecuta la empresa pública de aguas de la Costa del Sol, Acosol, en la desaladora de Marbella permitirán reducir el consumo en alrededor de un 30 por ciento.

Las mejoras permitirán al equipamiento hidráulico, ubicado en la carretera que conecta Marbella con Istán, reducir el impacto de la huella de carbono que genera durante su actividad y a Acosol, disminuir el gasto.

El proyecto consiste en la remodelación del sistema de bombeo de agua de mar instalando dos nuevas bombas; la remodelación del bombeo intermedio mediante la instalación de nueve variadores de frecuencia; la remodelación del bombeo de agua producto mediante la modificación hidráulica de dos bombas y de los trenes de alta presión; y la adecuación del sistema de limpieza química, adaptando el sistema a la nueva configuración de los bastidores y del sistema eléctrico con la construcción de una nueva sala eléctrica.

También se adaptará la capacidad de potencia; se reconfigurará la batería de condensadores para la compensación de reactiva; y se adecuará el sistema de control.

En la actualidad, los operarios ejecutan las actuaciones previas a la llegada de las bombas, que han sido encargadas a fabricantes internacionales y que se encuentran actualmente en proceso de fabricación, al tratarse de equipamientos hechos a medida.

Mientras se completa la llegada de las bombas, Acosol continúa avanzando en distintas fases de los trabajos ya iniciados para modernizar las infraestructuras hidráulicas de la comarca y la sostenibilidad energética.

El plazo de ejecución de la actuación es de 22 meses en total, de los cuales tres han sido destinados a la redacción del proyecto y cuenta con 18 meses para la ejecución de las obras en la planta; además, el mes restante la puesta en marcha de las instalaciones.

Los trabajos preparatorios para mejorar la eficiencia energética de la desaladora comenzaron el pasado febrero con el objetivo de adelantar actuaciones técnicas y administrativas necesarias para la ejecución del proyecto.

Una desaladora sostenible

La Mancomunidad busca con esta actuación optimizar los consumos energéticos en la línea de tratamiento de agua con un promedio anual, teniendo en cuenta la producción anual de referencia y los datos de partida aportados, que tiene que, ser como mínimo, de 1,40 kilowatio por hora y metro cúbico para lograr una desaladora más sostenible para la Costa del Sol Occidental.

«Esta actuación permitirá reducir el consumo energético de la desaladora, incrementar su eficiencia operativa y reforzar la garantía de suministro de agua en un contexto marcado por la necesidad de optimizar los recursos hídricos y energéticos gracias a la planificación y al trabajo conjunto entre administraciones, que mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos y turistas que visiten la comarca», señaló el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, que este lunes ha visitado los trabajos de mejora junto a la consejera delegada de Acosol, Matilde Mancha.

Para Mancha, «esta inversión supone un paso importante dentro de la estrategia de mejora continua de las instalaciones hidráulicas de la Costa del Sol, apostando por infraestructuras más eficientes, sostenibles y preparadas para responder a las demandas futuras».

Las actuaciones cuentan con una inversión de ocho millones de euros, de los que tres proceden de una subvención de la Agencia Andaluza de la Energía, de la Junta.

El proyecto forma parte de un plan de inversiones dotado con 350 millones que impulsa la empresa pública de aguas, Acosol.

Noticias relacionadas

Tras diferentes mejoras, la desaladora se ha convertido en un equipamiento clave para hacer frente a los periodos de sequía.