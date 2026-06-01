Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Repunte del Euríbor en mayoPanorama político andaluzIncendio hotel IbisEl Málaga CF certifica el play off de ascenso a PrimeraFallece una mujer tras ser atropellada en la N-340La vida tras un cáncerIbon Navarro deja el UnicajaIncendio en Vélez-Málaga
instagramlinkedin

Tradiciones

La Hermandad de La Columna gana el concurso de Cruces de Mayo de Marbella y San Pedro Alcántara

La obra del colectivo religioso, seleccionada entre 25 trabajos, destaca por su capacidad de sintetizar algunos de los elementos más representativos de la identidad histórica y local de Marbella mediante una composición de un gran contenido simbólico

Presentación del programa de actividades de las Cruces de Mayo en Marbella

Presentación del programa de actividades de las Cruces de Mayo en Marbella / L.O.

Marcel Vidal

Marbella

La Hermandad de La Columna ha obtenido el primer premio, dotado con 1.000 euros, de la segunda edición del concurso de Cruces de Mayo de Marbella y San Pedro Alcántara.

La obra del colectivo religioso, seleccionada entre 25 trabajos, destaca por su capacidad de sintetizar algunos de los elementos más representativos de la identidad histórica y local de Marbella mediante una composición de un gran contenido simbólico.

El trabajo rinde homenaje a la subida a la Cruz de Juanar durante el mes de mayo e incorpora elementos relacionados con el pasado minero de la ciudad, como piedras, cantos y herramientas tradicionales, junto a remos marineros auténticos y una red de pesca que sustituye al tradicional sudario.

Por su parte, en la categoría de Entidades Vecinales, la asociación Fernando de los Ríos ha obtenido el primer premio, dotado con 250 euros.

Noticias relacionadas y más

En la modalidad de Centros de Participación Activa (CPA), el primer premio, dotado con 250 euros, ha recaído en el CPA Encarna Cantero, mientras que el CPA San Pedro I ha recibido una mención especial dotada con 100 euros.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents