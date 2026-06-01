La Hermandad de La Columna gana el concurso de Cruces de Mayo de Marbella y San Pedro Alcántara

La Hermandad de La Columna ha obtenido el primer premio, dotado con 1.000 euros, de la segunda edición del concurso de Cruces de Mayo de Marbella y San Pedro Alcántara.

La obra del colectivo religioso, seleccionada entre 25 trabajos, destaca por su capacidad de sintetizar algunos de los elementos más representativos de la identidad histórica y local de Marbella mediante una composición de un gran contenido simbólico.

El trabajo rinde homenaje a la subida a la Cruz de Juanar durante el mes de mayo e incorpora elementos relacionados con el pasado minero de la ciudad, como piedras, cantos y herramientas tradicionales, junto a remos marineros auténticos y una red de pesca que sustituye al tradicional sudario.

Por su parte, en la categoría de Entidades Vecinales, la asociación Fernando de los Ríos ha obtenido el primer premio, dotado con 250 euros.

En la modalidad de Centros de Participación Activa (CPA), el primer premio, dotado con 250 euros, ha recaído en el CPA Encarna Cantero, mientras que el CPA San Pedro I ha recibido una mención especial dotada con 100 euros.