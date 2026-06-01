Homenaje
Marbella inmortaliza al periodista Juan Carlos Reina con una calle en su honor
Fue cronista de referencia de una ciudad, cuya cultura y Semana Santa defendió
El periodista local Juan Carlos Reina está ya para siempre inmortalizado en Marbella.
Una calle ubicada entre la vía Camilo José Cela y la avenida María de Salamanca recuerda para la eternidad a un vecino que, además de su faceta profesional y humana, estuvo estrechamente vinculado a la historia, la cultura y la sociedad de Marbella, una ciudad de la que se enamoró y de la que se convirtió en cronista de referencia.
Reina desarrolló una intensa carrera profesional que le llevó desde la radio local hasta desempeñar importantes responsabilidades en el ámbito de la comunicación, la formación y la gestión cultural. Además, estuvo vinculado al Club Atlético Marbella y logró numerosos reconocimientos durante su carrera profesional, como la Antena de Oro Radio y Televisión a mediados de la década de los 70 del siglo XX.
Hijo Predilecto de la ciudad en el año 2000, Reina se comprometió con la Semana Santa, la cultura local y la preservación de la memoria de Marbella, a través de publicaciones como ‘Historias secretas de Marbella’ o ‘Marbella 20 años después’.
«Con orgullo, ya podemos decir que una calle de Marbella lleva el nombre del periodista Juan Carlos Reina como reconocimiento a todo lo que hizo por esta sociedad y que permanece en la memoria de varias generaciones de marbellíes», señala Juan Carlos Reina, hijo del homenajeado.
El reconocimiento a título póstumo ha contado con el apoyo de todos los grupos políticos de la Corporación local.
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