El menú más solidario de Marbella: Llega la segunda edición de Culinary Icons

Cinco aclamados chefs se reúnen mañana martes, 2 de junio, en Puente Romano, en plena Milla de Oro de Marbella, para elaborar uno de los menús más solidarios de la Costa del Sol y del resto de la provincia de Málaga.

La segunda edición de Culinary Icons contará con Nobu Matsuhisa, pionero de la cocina japonesa estilo Nobu con influencia peruana y que ha construido una de las marcas de restauración más reconocidas del mundo; Izu Ani, el chef británico nigeriano reconocido como pionero de la escena gastronómica moderna de Dubái; el marbellí Dani García, el único chef andaluz que ha ostentado tres estrellas de la guía gastronómica Michelin y que se ha convertido en uno de los cocineros más influyentes de España; el catalán Albert Adrià, cuyo restaurante Enigma figura en la lista de The World´s 50 Best Restaurants; y Yiannis Kioroglou, chef ejecutivo de La Petite Maison.

Cada uno de los cocineros presentará y preparará algunos de sus platos más emblemáticos, reflejo de su visión e identidad culinarias, en una velada solidaria cuyo objetivo es recaudar fondos a favor de Cruz Roja.

En el entorno al aire libre de La Plaza, en Puente Romano y que recrea la atmósfera de una plaza de estilo andaluz, los asistentes verán a cada chef presentar su plato en el escenario antes de saborear las cinco creaciones en su mesa, preparadas por los equipos de los restaurantes y acompañados de vinos, cervezas y refrescos.

La segunda edición de Culinary Icons se celebra durante las primeras semanas de la residencia de tres meses de SIPS Barcelona en el Bar La Plaza de Puente Romano Marbella, por lo que los asistentes al evento gastronómico solidario serán recibidos con un cóctel de autor de SIPS.

«El éxito de la edición inaugural del año pasado nos demostró que Culinary Icons se ha convertido en un hito en el calendario gastronómico internacional. Dar la bienvenida a Albert Adrià, junto a los chefs Nobu, Izu Ani, Dani García y Yiannis Kioroglou, quienes donan su tiempo y talento en apoyo a Cruz Roja, es un motivo de orgullo para el complejo y para todos los implicados», señala el propietario de Puente Romano Marbella, Daniel Shamoon.

La entrada cuenta con un precio de 250 euros por comensal y la organización confía en superar los 200 invitados de la edición anterior, que contó con tres cocineros.