Hallado el cuerpo sin vida de un hombre de 40 años en la playa de Calahonda en Marbella

El cuerpo de un hombre de 40 años ha sido encontrado en la tarde de este martes en la playa de Calahonda en la localidad malagueña de Marbella, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

Así, desde dicho servicio de emergencias ha señalado que sobre las 16,20 horas han recibido varias llamadas de testigos que informaban de que "había una persona posiblemente fallecida en las aguas de la playa de Calahonda, en la zona de chiringuitos y autocaravanas".

Tareas de reanimación, sin éxito

Unos bañistas que se encontraban en el lugar han sacado al hombre del mar y lo han asistido en la orilla. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado agentes de la Policía Local, Policía Nacional, personal sanitario del 061 y el Servicio de Playas, cuyo personal ha realizado sin éxito, las tareas de reanimación cardiopulmonar (RCP) al varón rescatado.

Fuentes policiales y sanitarias han confirmado al 112 que el hombre, de 40 años, se encontraba fallecido, sin que de momento hayan trascendido más datos de las circunstancias que rodean este suceso.

Siniestralidad por ahogamiento en Andalucía

El trágico suceso vuelve a poner el foco en la siniestralidad por ahogamiento en Andalucía, una comunidad especialmente expuesta por su extenso litoral y por la elevada afluencia a zonas de baño durante buena parte del año.

El pasado año murieron ahogadas en Andalucía 107 personas. Almería, con 34 fallecidos, fue la provincia con más casos, seguida de Cádiz, con 26, y Málaga, con 18. Por detrás se situaron Granada, con 11; Sevilla, con 7; Córdoba, con 5; Jaén, con 4; y Huelva, con 2.

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La estadística refleja además una clara mayoría de víctimas masculinas: 92 hombres frente a 15 mujeres. Los datos fueron difundidos por el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la presentación de la campaña “Pensar antes de saltar”, impulsada por la Junta de Andalucía.